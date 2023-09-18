«Тотальный диктант» в 2024 году — дата, автор, сколько продлится

Каждый апрель в России и других странах мира проходит общественная акция «Тотальный диктант», в рамках которой все желающие могут проверить свою грамотность. К участию в мероприятии допускаются люди всех возрастов и с любым уровнем образования, главное — уметь писать по-русски. О том, когда пройдет диктант в 2024 году и кто напишет для него текст, читайте в материале «Известий».

Тотальный диктант в 2024 году — когда пройдет

«Тотальный диктант» проходит ежегодно в единый день для всех городов и стран. В 2024 году акция состоится 20 апреля.

«Тотальный диктант» в 2024 году — история акции

«Тотальный диктант» был создан участниками творческого объединения «Глум-клуб» Новосибирского государственного университета в 2004 году. Изначально он задумывался как своеобразный вызов для студентов, особенно технических специальностей, и входил в программу дней гуманитарного факультета вуза. Первые тексты — отрывки из классических произведений — читали преподаватели университета.

В первые несколько лет акция не выходила за пределы вуза. В этот период организаторы пробовали разные форматы мероприятия, чтобы сделать диктант не очередной скучной проверкой, а увлекательным и полезным опытом. Так, в 2006 году один из основателей акции Илья Стахеев написал для диктанта текст на «олбанском» языке. Это стиль, который был распространен в Сети в 2000-х годах. Его характерная черта — нарочито неверное написание слов.

В 2009 году в качестве «диктаторов» стали привлекать известных людей: актеров, писателей, журналистов. Первой яркой личностью акции стал музыкант Псой Короленко.

В 2010 году зародилась одна из отличительных черт «Тотального диктанта» — оригинальный текст, написанный специально для акции. Такое решение связано с развитием мобильного интернета и участившимися случаями списывания. Первым автором, создавшим текст для диктанта, стал писатель-фантаст Борис Стругацкий.

Со временем к акции стали присоединяться другие города, в том числе за рубежом, а к проверке «Тотального диктанта» подключились эксперты-филологи. Участники писали его в самых разных локациях: на Международной космической станции, в Антарктиде, в Кунгурской пещере, под водой, в общественном транспорте.

Долгое время бессменной столицей акции оставался Новосибирск. Однако с 2018 года право побороться за этот титул появилось и у других городов. Первым преемником диктанта стал Владивосток, в 2022 году звание столицы перешло к Ярославлю, а в 2023 — к Нижнему Тагилу. Главный город акции 2024 года будет выбран 1 февраля.

В 2023 году участниками «Тотального диктанта» стали более 456,3 тыс. человек. В очном формате к акции присоединились люди из 43 стран, а онлайн — из 103 государств. Среди звездных диктующих были актер Сергей Жигунов, певица Анжелика Варум, тележурналистка Яна Чурикова, певец Стас Пьеха и другие.

«Тотальный диктант» в 2024 году — цель акции

«Тотальный диктант» проводится для популяризации грамотности и повышения интереса к русскому языку. Все участники могут не только проверить свои знания, но и получить консультацию от филологов, которые подробно разбирают сложные места в текстах. При этом один из основных принципов акции — поощрение хороших результатов и отсутствие осуждения за ошибки. Таким образом, повышается мотивация участников к повышению своей грамотности.

Кроме того, участие в «Тотальном диктанте» исключительно добровольное, так как интерес к родному языку невозможно навязать извне. Можно только дать человеку понять, насколько это важно и увлекательно.

«Тотальный диктант» в 2024 году — как проходит и сколько длится

«Тотальный диктант» проходит в двух форматах — очно и онлайн. В первом случае участники должны прийти на специально подготовленные площадки, где приглашенные дикторы зачитают им текст. В столице акции эта роль достанется автору диктанта, в других городах — филологам, преподавателям, актерам, певцам, журналистам и спортсменам. За несколько дней до начала акции необходимо пройти предварительную регистрацию, так как количество мест на очных площадках ограничено.

Для участия в акции онлайн предусмотрено два варианта написания: в специальном окне с автоматической проверкой или на бумаге с самостоятельной проверкой по разбору, который будет опубликован после диктанта. Трансляции с чтением текста пройдут несколько раз, можно присоединиться к любой из них. Кроме того, в Сети будет доступна запись чтения.

Стоит учитывать, что диктант проходит только один день, написать его в другое время не получится.

«Тотальный диктант» в 2024 году – регистрация и результаты

Регистрация на очные и онлайн площадки диктанта начнется за 10 дней до акции — 10 апреля. Пройти ее можно на официальном портале проекта. Тем, кто хочет писать диктант очно, потребуется выбрать площадку из предложенного на сайте списка.

Результаты проверки появятся на сайте мероприятия через две недели. Чтобы найти свой, участнику необходимо ввести кодовое слово, указанное в его бланке диктанта.

«Тотальный диктант» 2024 — автор

В 2024 году автором «Тотального диктанта» станет писательница и журналистка Анна Матвеева.

Она родилась в 1972 году в семье лингвистов из Екатеринбурга. После школы будущая писательница поступила на факультет журналистики Уральского государственного университета. Она работала в «Областной газете», журнале «Стольник» пробовала себя в роли пресс-секретаря, входила в состав редакционного совета журнала «Урал».

Свои первые рассказы Матвеева опубликовала в 1990-х годах. Изначально они публиковались в журналах, затем начали выходить и в виде авторских сборников. Известность писательнице принес роман «Перевал Дятлова, или Тайна девяти», написанный в 2005 году. Читателям и критикам пришлись по душе легкий стиль Матвеевой, а также свежий взгляд на произошедшее.

В работах писательницы сочетаются журналистское внимание к деталям и художественная глубина в изображении внутреннего мира героев, искренность переживаний. Матвеева лауреат нескольких литературных премий и финалистка конкурса «Большая книга».

«Тотальный диктант» в 2023 году — смешные ошибки и сложные слова

Одной из традиций «Тотального диктанта» является поиск ошибок, которые совершила некая Ева Даласкина. Это персонаж, появившийся в 2015 году, когда автором диктанта был писатель Евгений Водолазкин. Один из участников акции неправильно услышал фразу «текст Е. Водолазкина» и написал «Ева Даласкина». С тех пор все забавные ошибки, обнаруженные при проверке, приписываются этой таинственной женщине.

В 2023 году самыми сложными словами для участников диктанта стали «кардинально», «извне», «понапрасну» и «философский». На родине акции, в Новосибирске, проверяющие также насчитали девять вариантов неверного написания слова «сызмальства».

В числе проказ Евы Даласкиной также встречались «пирожное училище» вместо «пехотного», «прозайки» вместо «прозаиков» и «целевизация» вместо «цивилизации».

Затруднения у участников диктанта вызвали и названия животных: рябчик, енот, кабан, муравей, изюбрь и барсук. Встречались варианты «ряпчек», «янот», «муровей» и «изюбрин».

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