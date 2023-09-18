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Песков заявил о необходимости трансформации Совбеза ООН

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) нуждается в трансформации. Об этом в понедельник, 18 сентября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что на следующей неделе американский президент Джо Байден намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру СБ.

«Совет Безопасности ООН действительно нуждается в трансформации, чтобы была максимально повышена эффективность этого важного международного органа», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Он подчеркнул, что для трансформации нужен консенсус всех участников, в том числе государств, которые в большей степени влияют на мировую безопасность и экономику.

«Процесс нуждается в очень сложных и, может, длительных переговорах. Разговор нужно начинать — мы об этом говорили неоднократно», — добавил Песков.

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Ранее, 17 сентября, координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью британской газете The Telegraph заявил, что на следующей неделе во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН Джо Байден намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета Безопасности ООН. Кирби подчеркнул, что с точки зрения Вашингтона Совбез должен быть «более инклюзивным и всеобъемлющим».

При этом 12 сентября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил о том, что Россия не будет отказываться от своего право вето в СБ ООН, чтобы продолжать поддерживать обеспечение принятия ответственных и сбалансированных решений в рамках организации.

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