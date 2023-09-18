В Белом доме заявили о намерении Байдена изменить структуру СБ ООН

На следующей неделе во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН президент США Джо Байден намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета Безопасности ООН. Об этом 17 сентября заявил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью британской газете The Telegraph.

«Мы предельно ясны в том, что пришло время оценить архитектуру Совета Безопасности ООН», — сказал официальный представитель Госдепа.

Также Кирби отметил, что с точки зрения американских властей Совбез ООН должен быть «более инклюзивным и всеобъемлющим».

На вопрос журналиста о том, в чем именно Вашингтон видит возможные изменения в СБ ООН, Кирби ответил, что президент Байден и Соединенные Штаты поддержали бы включение большего числа членов.

Ранее 17 сентября состоялась беседа госсекретаря США Энтони Блинкена и генсека ООН Антониу Гутерриша, в ходе которой они обсудили вопрос о будущем черноморской зерновой инициативы.

До этого, 12 сентября, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил о том, что Россия не будет отказываться от своего право вето в СБ ООН, чтобы продолжать поддерживать обеспечение принятия ответственных и сбалансированных решений в рамках ООН.