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В Грузии предупредили о готовящемся в стране госперевороте

Служба госбезопасности Грузии: в стране готовится «евромайдан»
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Фото: РИА Новости/Леван Авлабрели
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Группа заговорщиков планирует устроить в Грузии государственный переворот и насильственно сменить власть. Об этом 18 сентября сообщила служба государственной безопасности республики.

«Определенная группа лиц, действующих на территории Грузии и за ее пределами, планирует организовать дестабилизацию и гражданские беспорядки в Грузии в октябре–декабре текущего года. Их конечная цель — силовая смена правительства», — говорится в сообщении ведомства в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Утверждается, что авторами плана являются экс-замглавы МВД Георгий Лорткипанидзе, телохранитель бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Михаил Батурин и командир «Грузинского легиона» на Украине Мамука Мамулашвили.

В ведомстве рассказали, что обсуждается несколько сценариев смены власти, в том числе путем создания палаточных лагерей и баррикад возле стратегических объектов и правительственных зданий Грузии. Организаторы рассматривают возможность реализации сценария, аналогичного «евромайдану» на Украине в 2013 году.

Служба безопасности сообщила, что в палаточном лагере планируется заложить и взорвать бомбу. По замыслу организаторов, террористический акт спровоцирует конфронтацию между протестующими и правоохранительными органами, что приведет к началу гражданской войны.

Организацию переворота планируется приурочить к опубликованию промежуточного отчета Европейской комиссии о выдаче Грузии статуса кандидата на вступление в Европейский союз.

Она всё равно в ЕС смотрит: чем в Грузии закончится попытка импичмента Зурабишвили
И как стремление сместить президента отразится на ситуации в стране

Ранее, 1 сентября, правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» начала процедуру импичмента в отношении президента страны Саломе Зурабишвили.

Главу государства обвинили в нарушении Конституции страны, так как она посещает европейские страны без согласия правительства. Президент Грузии заявляла, что с 31 августа планирует начать встречи с лидерами европейских государств, которые, по данным администрации президента, будут связаны со статусом страны как кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС).

Летом 2022 года Евросоюз предоставил статус кандидата в члены ЕС Украине и Молдавии, но при этом отказал Грузии, признав ее европейскую перспективу. Тбилиси получил от Брюсселя 12 рекомендаций, выполнение которых позволит Грузии получить этот статус. Среди них — борьба с коррупцией, укрепление верховенства закона, принятие закона против олигархов.

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