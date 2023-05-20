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Грузинский политик исключил вступление его страны в ЕС

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Фото: TASS/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE
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Грузия может получить статус кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС), однако дальше этого дело не пойдет, считает экс-депутат грузинского парламента, лидер партии «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия.

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«Возможно, Грузии будет предоставлен статус кандидата, но дальше этого дело не пойдет. Нам открытым текстом очень многие европейские политики говорили, что Грузия геополитически не находится в Европе. Как она может быть присоединена к Европе, если у нас нет ни общих границ, ни чего другого», — заявил Ломия в интервью «Известиям».

Кроме того, политик отметил, что включение Грузии в состав ЕС раньше Турции вызвало бы соответствующие вопросы в Анкаре.

«В общем, Грузия как кандидат в ЕС — да. Как член — я сомневаюсь, что это произойдет», — добавил он.

В июне 2022 года Евросоюз предоставил статус кандидата в члены ЕС Украине и Молдавии, но при этом отказал Грузии, признав лишь ее европейскую перспективу. Тбилиси получил от Брюсселя 12 рекомендаций, выполнение которых позволит Грузии получить кандидатство. Среди этих требований — борьба с коррупцией, укрепление верховенства закона, принятие закона против олигархов.

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