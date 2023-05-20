Грузинский политик исключил вступление его страны в ЕС

Грузия может получить статус кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС), однако дальше этого дело не пойдет, считает экс-депутат грузинского парламента, лидер партии «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия.

«Возможно, Грузии будет предоставлен статус кандидата, но дальше этого дело не пойдет. Нам открытым текстом очень многие европейские политики говорили, что Грузия геополитически не находится в Европе. Как она может быть присоединена к Европе, если у нас нет ни общих границ, ни чего другого», — заявил Ломия в интервью «Известиям».

Кроме того, политик отметил, что включение Грузии в состав ЕС раньше Турции вызвало бы соответствующие вопросы в Анкаре.

«В общем, Грузия как кандидат в ЕС — да. Как член — я сомневаюсь, что это произойдет», — добавил он.

В июне 2022 года Евросоюз предоставил статус кандидата в члены ЕС Украине и Молдавии, но при этом отказал Грузии, признав лишь ее европейскую перспективу. Тбилиси получил от Брюсселя 12 рекомендаций, выполнение которых позволит Грузии получить кандидатство. Среди этих требований — борьба с коррупцией, укрепление верховенства закона, принятие закона против олигархов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Грузинская мечта» не пойдет на визовый режим с РФ»