Курс доллара снизился после открытия торгов

Доллар США подешевел до 96,67 рубля, китайский юань — до 13,26 рубля. Об этом сообщила Мосбиржа 18 сентября.

По итогам второй минуты торгов курс доллара США составил 96,67 рубля (–14,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 3,12 копейки выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени повысился на Московской бирже на 0,5 копейки — до 13,26 рубля.

В целом при старте торгов доллар США и юань меняются слабо.

Ранее, 12 сентября, бывший старший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов рассказал «Известиям», что доллар может опуститься в область 90 рублей в ближайшие недели.

Основными факторами давления на рубль эксперт называет отток капитала и необходимость импортировать большие объемы товаров.

Тогда же инвестиционный стратег Алексей Михеев в беседе с «Известиями» сказал, что считает основными факторами поддержки рубля рост цен на нефть, меры финансовых властей и повышение ключевой ставки.