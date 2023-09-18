Поляки удивились ассортименту российских магазинов в условиях санкций

Масштабные антироссийские санкции практически не отразились на повседневной жизни граждан страны. К такому выводу 17 сентября пришел польский информационный портал O2.pl.

В публикации рассматриваются видео из TikTok-аккаунта блогера Светланы. Женщина отслеживает изменения цен и ассортимента в магазинах и делится информацией со своими зрителями.

«Из ее рассказа ясно одно: санкции не коснулись россиян. Магазины полны, а цены не такие страшные», — отмечает автор статьи.

Далее приводится еще несколько фактов, подтверждающих, что обстановка в России не поменялась так радикально, как могли ожидать приверженцы рестрикций. На полках можно увидеть товары ушедших брендов, а многочисленные альтернативы пользуются неплохим спросом.

Впрочем, по мнению обозревателя, рано или поздно российская экономика столкнется с потрясениями, поскольку конфликт на Украине продолжается, и в этой связи будут приниматься новые попытки надавить на Москву.

Ранее, 14 августа, помощник президента РФ Максим Орешкин сообщил, что процесс трансформации российской экономики сейчас идет быстрее, чем ожидалось. Экономика успешно демонстрирует изменения, что, несомненно, является положительной динамикой.

Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович 12 августа сказал, что российская экономика адаптировалась к санкциям. В частности, в РФ перестроили логистику поставок сырья, материалов, готовой продукции, нашли новые рынки сбыта, в условиях сокращения импорта начали ориентацию на российскую продукцию.

Запад усилил односторонний санкционный режим на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. О ее начале президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.