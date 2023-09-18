Биография Илона Маска вышла в топы продаж Amazon

Автор бестселлеров про Стива Джобса, Леонардо да Винчи, Альберта Эйнштейна и Бенджамина Франклина выпустил книгу про Илона Маска. Она уже возглавила рейтинги Amazon среди книг в категориях «Компьютерные технологии», «Наука и философия» и — неожиданно — «Медицина». Также биография находится на шестом месте в рейтинге самых продаваемых книг сентября.

Книга включает в себя хроники жизни Илона Маска с ранних лет, проведенных среди хулиганов в ЮАР, а также истории из его профессионального пути и личной жизни, в том числе пикантные подробности отношений с актрисой Эмбер Херд.



«Новая биография Уолтера Айзексона — о человеке, который обладает большей властью, чем почти любой другой человек на планете, но кажется отчужденным от самого человечества», — пишет критик The New Yorker Джилл Лепор.



Хотя оценки аудитории высоки, а книгу сметают с полок зарубежных магазинов, литературные критики скептически рассуждают о хите Айзексона. Многие отмечают нарочитый акцент на Илоне Маске как на гении, которому можно простить его сумасбродство и токсичность. В России книга пока не вышла, информации о том, произойдет ли это, пока нет.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Как вам такое: ради чего стоит прочесть 900 страниц про Илона Маска