Молодежи хотят выдавать дальневосточную ипотеку

Работающих людей до 36 лет могут включить в программу дальневосточной ипотеки, которая выдается под 2%. Возможность ее расширения готов рассмотреть ДОМ.РФ при участии Минфина. Об этом говорится в письме госкомпании в Госдуму, с копией документа ознакомились «Известия».

Сейчас такие кредиты выдаются молодым семьям или одиноким родителям до 36 лет. В документе указывается, что одна из основных целей программы — привлечение и удержание молодого населения в ДФО.



«Необходимо расширять меры поддержки населения с предоставлением жилья. Особенно остро этот вопрос стоит в отдаленных регионах страны, где не очень хорошо обстоят дела с демографической ситуацией», — сказала «Известиям» зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.



По словам управляющего директора ДОМ.РФ Светланы Некрасовой, предлагаемые изменения позволят привлечь и закрепить в регионах квалифицированные кадры.



Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский согласился с тем, что инициатива правильная и заслуживает поддержки. При этом расширение льготной ипотеки обычно приводит к повышению спроса и росту цен. Чтобы этого избежать, по мнению парламентария, необходимо ограничить покупку жилья на льготных условиях только одной квартирой.

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Программа передачи: молодым предложили выдавать дальневосточную ипотеку