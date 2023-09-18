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Ученые нашли средство против эпидемий типа COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Специалисты Института теоретической и экспериментальной биофизики (г. Пущино) разработали средство для повышения иммунитета, которое поможет людям справиться с опасными инфекционными эпидемиями, такими как новые штаммы гриппа, или коронавирусами SARS-CoV.

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Средство представляет собой наноэмульсию на основе терпеноидов — активных частиц, которые входят в состав эфирных масел хвойных деревьев. Они известны как вещества, которые помогают растениям справиться с патогенными бактериями и неблагоприятными природными факторами.

Специалисты добавили терпеноиды в состав сквалена — препарата, который в мире широко используют для создания общеукрепляющих препаратов. Это позволило получить новое, чрезвычайно эффективное вещество.

«Было показано, что добавка лишь 1% терпентинного масла умножает действие сквалена как минимум в четыре раза. При этом новый состав может сохранять полезные свойства от двух до четырех лет, тогда как «чистые» скваленовые эмульсии остаются годными к применению не более года», — рассказала «Известиям» соавтор исследований, заведующая лабораторией биомедицинских технологий ИТЭБ РАН Ирина Фадеева.

По мнению специалиста, самый действенный способ применения препарата — это инъекция, которая быстро мобилизует иммунитет и позволит повысить защиту организма в преддверии сезонных обострений инфекций или при наступлении пандемии. Достаточно одного укола в 2 мл лекарства.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С масел жизни: эмульсии из хвойных «отходов» предотвратят новые пандемии

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