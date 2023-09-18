Белоруссия закупит у России до 500 тыс. т зерна в 2023 году. Об этом 17 сентября заявил заместитель премьер-министра республики Леонид Заяц в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Если в прошлом году мы выделяли порядка 4,2 млн т для нашего общественного животноводства, то в этом году объемы будут увеличены: 5,9 млн т будем выделять своего зерна и до 500 тыс. т будем покупать в РФ. <…> Свыше 500 тыс. т мы покупать не будем», — сказал он.

Заяц добавил, что точные объемы закупки (400 или 500 тыс. т) будут известны после того, как будет обмолот полный объем кукурузы в стране. Кроме того, он обратил внимание на наличие «в закромах» у Белоруссии порядка 100 тыс. т продовольственной пшеницы, которую власти намерены использовать в продовольственных целях.

«Понадобится какой-то стране мука — можем размолоть эту пшеницу и продать в виде муки», — сказал премьер-министр.

Говоря о цене, по которой планируется закупать зерно, заместитель премьер-министра сослался на постановление Совета министров Белоруссии, по которому цена была установлена на уровне 12,5 тыс. российских рублей за одну тонну без НДС. Это практически цена внутреннего белорусского рынка, добавил он.

«То есть мы покупаем по себестоимости», — заметил Заяц.

В конце июля президент России Владимир Путин сообщил о прогнозах на рекордный урожай зерновых в РФ в этом году. Он отметил, что, несмотря на санкции, Россия будет и дальше энергично работать над организацией поставок в Африку и другие регионы мира зерна, продовольствия, удобрений и не только.

В том же месяце глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что в 2023/24 сельскохозяйственном году, который продлится с 1 июля 2023 года до 30 июня 2024 года, Россия может экспортировать до 55 млн т зерна. При этом дружественные страны, по его словам, занимают примерно 87% в структуре экспорта.

Тогда же Патрушев рассказал, что за последний сельскохозяйственный год РФ экспортировала 60 млн т зерна, что стало абсолютным рекордом для страны. Он отметил, что экспортная выручка также существенно выросла и составила по итогам 2022 года более $41 млрд.