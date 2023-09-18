Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Предприятие по производству металлоконструкций загорелось под Псковом
Мир
В Харьковской области сообщили о взрывах
Мир
Экс-агент ЦРУ заявил об эскалации конфликта на Украине из-за ввода войск США
Мир
СМИ сообщили о бойкоте тремя странами ЕС платформы по зерну из Украины
Спорт
Российский борец вольного стиля Сидаков стал трехкратным чемпионом мира
Происшествия
В Москве полиция задержала шесть человек после массовой драки у клуба
Мир
Эрдоган заявил об удовлетворенности отношениями с США
Общество
Прощание с поэтом Николаем Добронравовым пройдет 20 сентября в Москве
Мир
В Сирии беспилотник коалиции MQ-9 опасно сблизился с Су-35 ВКС России
Мир
СМИ сообщили о вызове МИД Китая посла Германии из-за слов Бербок о Си Цзиньпине
Общество
Захарова назвала махинацией «игрища» Запада вокруг украинского зерна
Мир
Глава минсельхоза Словакии заявил о сохранении эмбарго на зерно Украины
Мир
Эрдоган заявил о готовности к сотрудничеству с РФ в поставке 1 млн т зерна Африке
Спорт
«Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

Белоруссия закупит у России до 500 тыс. т зерна в 2023 году

0
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белоруссия закупит у России до 500 тыс. т зерна в 2023 году. Об этом 17 сентября заявил заместитель премьер-министра республики Леонид Заяц в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Если в прошлом году мы выделяли порядка 4,2 млн т для нашего общественного животноводства, то в этом году объемы будут увеличены: 5,9 млн т будем выделять своего зерна и до 500 тыс. т будем покупать в РФ. <…> Свыше 500 тыс. т мы покупать не будем», — сказал он.

Заяц добавил, что точные объемы закупки (400 или 500 тыс. т) будут известны после того, как будет обмолот полный объем кукурузы в стране. Кроме того, он обратил внимание на наличие «в закромах» у Белоруссии порядка 100 тыс. т продовольственной пшеницы, которую власти намерены использовать в продовольственных целях.

«Понадобится какой-то стране мука — можем размолоть эту пшеницу и продать в виде муки», — сказал премьер-министр.

Говоря о цене, по которой планируется закупать зерно, заместитель премьер-министра сослался на постановление Совета министров Белоруссии, по которому цена была установлена на уровне 12,5 тыс. российских рублей за одну тонну без НДС. Это практически цена внутреннего белорусского рынка, добавил он.

«То есть мы покупаем по себестоимости», — заметил Заяц.

Зерновой потоп: второй раз подряд урожай будет околорекордным
Как возможное снижение цены повлияет на аграриев

В конце июля президент России Владимир Путин сообщил о прогнозах на рекордный урожай зерновых в РФ в этом году. Он отметил, что, несмотря на санкции, Россия будет и дальше энергично работать над организацией поставок в Африку и другие регионы мира зерна, продовольствия, удобрений и не только.

В том же месяце глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что в 2023/24 сельскохозяйственном году, который продлится с 1 июля 2023 года до 30 июня 2024 года, Россия может экспортировать до 55 млн т зерна. При этом дружественные страны, по его словам, занимают примерно 87% в структуре экспорта.

Тогда же Патрушев рассказал, что за последний сельскохозяйственный год РФ экспортировала 60 млн т зерна, что стало абсолютным рекордом для страны. Он отметил, что экспортная выручка также существенно выросла и составила по итогам 2022 года более $41 млрд.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023