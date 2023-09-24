Уроки милосердия: как живет необычный хоспис в старом особняке

Дом милосердия кузнеца Лобова — необычный хоспис, который с 2018 года работает в Ярославской области. Получить современную помощь тут могут неизлечимо больные жители соседних районов и просто пожилые люди, о которых больше никто не может позаботиться. Создатели Дома милосердия и его сотрудники следят за тем, чтобы каждый из прибывших сюда чувствовал себя комфортно. «Известия» отправились туда, чтобы посмотреть на повседневную жизнь этого необычного места. Подробнее — в галерее
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Дом милосердия расположен в старом купеческом городке Поречье-Рыбное, в 60 км от Ярославля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Домашняя обстановка — один из важнейших элементов местной жизни. Но при этом в Доме милосердия есть всё необходимое для качественной помощи больным
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Создателями Дома милосердия стали Алексей Васиков (на фото) и его жена Анастасия — практикующий врач. Коренные поречане, они какое-то время жили в Ярославле, там и познакомились. Но потом решили вернуться в родной город и заняться помощью тем, кто в ней особенно нуждается
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Обеспечивать теплую, домашнюю обстановку помогают персонал и волонтеры. Участие волонтеров здесь приветствуют самое разное — от помощи по хозяйству и, по возможности, финансовой поддержки до гостинцев
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
В 2000-е в старом купеческом особняке располагались койки сестринского ухода, в 2018-м их собрались закрыть, но сотрудники решили бороться за возможность помогать самым уязвимым жителям области. Так в Поречье появился собственный хоспис
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
При особняке разбит собственный сад, есть цветник и огород — всё это позволяет приблизить условия жизни здесь к домашним
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Среди сотрудников много коренных поречан. Галина Емельянова — кастелянша Дома милосердия. В этом особняке она начала работать много лет назад, еще когда здесь были койки сестринского ухода, а затем перешла на работу в Дом милосердия. «Очень ответственный работник, знает кофточки и носочки каждого жителя, следит, чтобы каждому досталось свое», — рассказывает о ней Алексей Васиков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Обеспечить комфортные и современные условия для неизлечимо больных в маленьком провинциальном городе создателям и сотрудникам Дома милосердия помогает Фонд помощи хосписам «Вера»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Сам Алексей Васиков говорит, что один из главных критериев для него — чтобы уютно было не только жителям, но и посетителям, которые приехали, например, помочь или навестить больного родственника. Несмотря на большое количество тяжелобольных людей, в доме нет атмосферы грусти и тем более запустения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Так здесь хранят вещи жителей Дома милосердия
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Каждое лето здесь собирают урожай собственных огурцов и яблок, а в конце сезона — варят домашнее варенье
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
В основном здесь находятся люди из Ярославской области, но бывают и исключения. Так, девушка Юля с ДЦП из Нижегородского ПНИ когда-то приехала в Дом милосердия навестить подругу — и в итоге осталась здесь жить. На фото: сотрудники поздравляют Юлю с днем рождения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Юля (справа) со своей подругой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
С 2020 года при Доме милосердия работает выездная служба — ее сотрудники посещают тех, кто нуждается в их помощи, но находится дома, на попечении родственников. А еще — ездят в отдаленные и труднодоступные села соседних районов, чтобы помочь деревенским жителям, столкнувшимся с тяжелыми заболеваниями или одинокой старостью. Иногда сотрудники выездной службы — единственные, кто может прийти на помощь этим людям
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Мария Пискова родилась и выросла в Поречье, в Доме милосердия она прошла путь от санитарки до медицинской сестры, сегодня работает медсестрой выездной службы патронажной службы для смертельно больных
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Какой бы уютной ни была обстановка в старом особняке, дома человеку всё равно лучше, уверен Алексей Васиков. Поэтому сотрудники выездной службы много внимания уделяют тому, чтобы помочь родственникам пациентов и научить их правильно заботиться о неизлечимо больных близких
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Так проходят рабочие совещания в необычном особняке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
От традиционных хосписов Дом милосердия отличается тем, что сюда принимают не только паллиативных больных, но и пожилых людей из числа местных жителей — из числа тех, кто уже не может позаботиться о себе сам и кому некуда идти за помощью
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Дом милосердия подарил надежду тяжело больным или просто одиноким пожилым жителям Ярославской области, но кроме того, он дал шанс на новую жизнь и самому Поречью. Люди здесь получили новые рабочие места, а еще — смысл в своей жизни и работе
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