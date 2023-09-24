Уроки милосердия: как живет необычный хоспис в старом особняке

Дом милосердия кузнеца Лобова — необычный хоспис, который с 2018 года работает в Ярославской области. Получить современную помощь тут могут неизлечимо больные жители соседних районов и просто пожилые люди, о которых больше никто не может позаботиться. Создатели Дома милосердия и его сотрудники следят за тем, чтобы каждый из прибывших сюда чувствовал себя комфортно. «Известия» отправились туда, чтобы посмотреть на повседневную жизнь этого необычного места. Подробнее — в галерее