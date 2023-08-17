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Турция на 99 лет арендовала порт Холмс в Ливии для размещения военной базы

TRT Haber: Турция арендовала на 99 лет ливийский порт Хомс для размещения военной базы
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Фото: TRT Haber
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Турция взяла в аренду на 99 лет ливийский порт Хомс, где собирается разместить свою военную базу. Об этом сообщил 16 августа телеканал TRT Haber.

«Следуя активной политике в Восточном Средиземноморье, Турция арендовала порт Хомс в Ливии на 99 лет», — передает телеканал.

Отмечается, что на военной базе, которая будет создана в регионе, планируется развернуть турецкие национальные системы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и системы противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщает телеканал, в Турецком центре морских и глобальных стратегий отметили, что создание в арендованным порту военной базы «обеспечит превентивную защиту зон морской юрисдикции Турции, а также безопасность торговых судов».

В материале также указывается, что в рамках «военного сотрудничества между Турцией и Ливией на новый уровень на повестке дня также находится передача военной авиабазы ​​​​Ватие в пользование Турции».

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В конце июля на встрече с председателем президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи президент РФ Владимир Путин назвал сотрудничество с Ливией полезным для стабилизации на энергорынке. По его словам, Россия и Ливия взаимодействуют в рамках различных многосторонних организаций и форматов, включая ОПЕК+ и форум стран — экспортеров газа, что способствует обеспечению стабильности мировых энергетических рынков.

В свою очередь, ливийский лидер заявил, что его страна готова восстановить работу по всем прежним проектам с Россией, которые касаются энергетики, инфраструктуры, железных дорог.

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