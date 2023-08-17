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Авиация и артиллерия РФ уничтожили боевиков ВСУ в районе Урожайного

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Фото: РИА Новости
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При поддержке артиллерии и авиации Вооруженные силы РФ в районе Урожайного уничтожили живую силу противника. Как сообщил 17 августа начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, в ходе боя ликвидированы и объекты украинских боевиков.

По его словам, бойцы группировки уничтожили два украинских танка, пункт управления беспилотниками, пикап и минометный расчет.

«Также огнем артиллерии уничтожена одна разведгруппа и несколько групп пехоты ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.), пытавшихся продвинуться в направлении Приютного», — добавил начальник пресс-центра.

Кроме того, российская артиллерия, отметил Чехов, нанесла удары по нескольким группам пехоты ВСУ в районе Старомайорского. В Константиновке уничтожены украинский зенитный комплекс «Стрела-10», пункт временной дислокации ВСУ в Угледаре, два опорных пункта и склад боеприпасов северо-восточнее Никольского.

В Новоивановке военные ВС РФ уничтожили американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin, применив ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Авиация нанесла удары по подразделениям и технике ВСУ в районе Урожайного, Великой Новоселки и Старомайорского.

Расчетами зенитных ракетных комплексов «Тор» и «Оса» сбиты два украинских беспилотника самолетного типа, сказал Чехов.

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Ранее, 15 августа, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские силы не дают противнику закрепиться в селе Урожайном в Донецкой Народной Республике (ДНР), ВСУ уже понесли «колоссальные потери» в живой силе и технике. По мнению Гагина, продвижение украинских боевиков «незначительно», говорить его существенных результатах преждевременно.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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