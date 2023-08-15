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В ДНР сообщили о колоссальных потерях ВСУ в селе Урожайное

Советник врио главы ДНР Гагин: ВСУ понесли колоссальные потери в селе Урожайное
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Фото: ТАСС/Александр Река
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Российские силы не дают противнику закрепиться в селе Урожайном в Донецкой Народной Республике (ДНР), Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже понесли «колоссальные потери» в живой силе и технике, сообщил 15 августа советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Что касается Урожайного, в населенный пункт зашел противник, но надо понимать, что противнику это стоило колоссальных потерь: около 150 единиц погибшего личного состава, десятки единиц военной боевой техники – это и иностранные образцы в том числе», — цитирует его «РИА Новости».

По мнению Гагина, продвижение украинских боевиков «незначительно», говорить его существенных результатах преждевременно.

«Сейчас там еще идет бой, мы село не оставили, активно работает наша артиллерия, закрепиться противнику там будет очень тяжело. На самом деле, насколько после этого штурма будет пригоден сам населенный пункт для того, чтобы противнику его удерживать – под большим вопросом», — сказал советник Дениса Пушилина.

Чтобы удерживать Урожайное, ВСУ будут вынуждены стянуть к населенному пункту всё больше своих сил, это оттянет силы с других направлений. Гагин добавил, что украинские силы не забирают ни тела погибших, ни раненых бойцов.

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За день до этого, 14 августа, начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские военные ликвидировали три опорных пункта и склад с боеприпасами украинских боевиков в районе Урожайного. Также ударом армейской авиации был уничтожен склад боеприпасов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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