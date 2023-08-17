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Психолог назвала причины расстройства пищевого поведения

Психолог Мансурова рассказала, какие тревожные звоночки выдают наличие РПП
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Фото: Global Look Press/Hendrik Schmidt
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Расстройство пищевого поведения — это психогенное заболевание, которое обусловлено навязчивым ограничением потребления еды, либо, наоборот, чрезмерным перееданием. Самые распространенные подтипы РПП — анорексия, булимия и дисморфия. Об этом 17 августа «Известиям» рассказала нутрициолог и медицинский психолог клиники «Евроонко» Ирина Мансурова.

«Есть нервная анорексия — это когда пациента не устраивает его отражение в зеркале, он озадачен своим весом, ему кажется, что он полный даже когда у него дефицит массы тела. Человек в таком случае начинает недоедать. У некоторых пациентов нервная анорексия может сопровождаться намеренным опустошением желудка после приема пищи», — пояснила она.

Специалист также отметила, что существует нервная булимия. В этом случае человек неконтролируемо ест огромное количество еды. Ему не поступает сигнал в мозг, что он уже насытился. В результате человек съедает несколько порций и переедает. Булимия тоже сопровождается вызовом рвоты после еды. Прием пищи и опустошение желудка в тяжелых случаях может повторяться целый день с промежутками до 30 минут.

«Также есть мышечная дисморфия — это когда пациент смотрит на себя, и ему кажется, что его тело слишком дряблое, что мышц нет. Дисморфию иногда называют «обратной анорексией», ей бывают часто подвержены мужчины. Часто эти люди прибегают к мышечным инъекциям, чтобы нарастить мышечную массу. Это тоже довольно распространенное расстройство пищевого поведения», — добавила Мансурова.

По словам медика, многие проблемы начинаются еще в детстве.

«Многих людей с РПП в детстве заставляли есть, или, наоборот, ограничивали в питании. В таких условиях у детей искажаются пищевые привычки. Также есть факторы психологические. Это психотравмы, тревожные расстройства, депрессия по разным причинам. После приема пищи у людей начинается выработка гормона счастья, они заедают проблемы и думают, что им стало лучше. Существуют и физиологические причины — сбой работы гормонов, которые отвечают за чувство голода и насыщения. Хронический недосып, стресс, обезвоживание организма — эти факторы могут в совокупности спровоцировать дисфункцию гормонов. У анорексии и булимии также существует генетическая предрасположенность. Есть определенные гены, которые отвечают за эти расстройства, однако их наличие — еще не 100-процентное условие их развития», — объяснила психолог.

При этом специалист указала на то, что люди могут даже не подозревать о наличии РПП. Обычно тревогу поднимают близкие пациентов, когда изменения в их внешнем виде уже вызывают опасения. Мансурова рассказала, как вовремя успеть распознать у себя наличие расстройство пищевого поведения, чтобы оно не переросло в хроническое.

«Например, человек отказывается от встречи с друзьями или похода в гости, так как ему там придется есть. Это очень серьезный «звоночек» расстройства пищевого поведения. Также о проблемах может свидетельствовать постоянная тяга к перекусам. Мы нуждаемся в еде три раза в день с интервалом в четыре часа. После четырехчасового периода у нас вырабатывается гормон, который сигнализирует: «Я хочу есть». Если человек нуждается в частых перекусах, то возможно, речь может идти о скрытых психологических или эмоциональных проблемах, которые он заедает», — рассказала Ирина Мансурова.

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Ранее, 2 июня, врач общей практики, психолог и психосоматолог Екатерина Тур рассказала, что причины набора веса всегда кроются в психосоматике — лишние килограммы говорят об испытываемом человеком стрессе, эмоциональных страданиях или неявных расстройствах пищевого поведения.

При этом к расстройствам пищевого поведения медик отнесла не крайние их проявления — булимию или анорексию, а любовь к чаям для похудения в сочетании с десертами и непрекращающиеся диеты из разряда «сегодня пир, а завтра — худеть».

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