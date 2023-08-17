Экспортеры продают 80% и более валютной выручки

Крупнейшие экспортеры и без требований финансовых властей продают 80% валютной выручки и даже более того, выяснили «Известия», изучив данные Центробанка. Поэтому смысла в том, чтобы вернуть отмененные обязательства, нет, считают эксперты.

В целом отношение чистых продаж валюты к валютной выручке (за исключением экспортной валютной выручки в рублях) крупнейших экспортеров с ноября 2022 года по апрель 2023 года оставалось на высоком уровне — 80%, указывается в одном из обзоров по финрынкам Центробанка. При этом в мае, например, показатель составил 88%, а в июне — 84%.

Сам по себе объем чистых продаж сокращался, но это связано со снижением стоимости энергоресурсов, доля продажи остается выше 80%, отмечается в последних обзорах регулятора. О том, что возможен возврат к ограничениям образца марта 2022-го 15 августа сообщил Bloomberg со ссылкой на свои источники. Они утверждали, что утром перед повышением ключевой ставки (во вторник ЦБ объявил о резком повышении ключевой ставки с 8,5 до 12%) на фоне ослабления рубля власти провели совещание с экспортерами, где обсудили идею опять установить требование об обязательной продаже части валютной выручки.

Издание FT написало, что 16 августа предложения Минфина, который единственный поддержал возврат к валютным ограничениям, рассмотрит президент Владимир Путин. По данным источников издания, ведомство продвигает идею обязать экспортеров продавать до 80% валютной выручки в течение 90 дней после ее получения.

О том, что нет необходимости возвращаться к прошлогодним ограничениям, в Госдуме в апреле говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она пояснила, что компании продолжают продавать экспортную выручку даже без обязательства, регулятор следит за этим. А часть, которая остается за рубежом, нужна для оплаты импорта, в том числе оборудования и комплектующих.

Ранее, в апреле, примерно о том же говорил и замминистра финансов Алексей Моисеев. Он отметил, что вопрос об обязательной продаже валютной выручки периодически поднимается, однако у Минфина твердая позиция, что пока в этом необходимости нет.​



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Сошлись на выручке: экспортеры и без требований продают более 80% валюты