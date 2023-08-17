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РФ получила десятки обращений украинцев из-за отъема их детей в Европе

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Фото: Global Look Press/Robert Michael
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Российская сторона с апреля получила около 50 обращений в связи с изъятием детей из семей в странах Евросоюза. Об этом рассказал «Известиям» первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, добавив, что помочь просят не только украинские беженцы, но и граждане других стран.

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Дипломат напомнил о проведенном в начале апреля неформальном заседании Совбеза ООН, на котором в том числе обсуждалась тема отъема детей. После этого в постпредство РФ и начали поступать обращения.

«Не хотелось оставлять этих людей без помощи, хотя, строго говоря, возможности российской дипломатии в случае с украинскими и иными гражданами (а от них также поступали сообщения) весьма ограничены. Всего к нам обратилось, наверное, около полусотни человек, однако далеко не все потом захотели публичной огласки своих историй», — отметил он.

Полянский подчеркнул: украинские беженцы сталкиваются с полным бесправием перед ювенальными службами стран Европы, в то время как в Киеве и самом ЕС эта ситуация тщательно ретушируется. При этом украинские дипломаты за рубежом не в состоянии помочь своим гражданам, так как предпочитают не обострять отношения с теми, кто оказывает помощь киевским властям.

«Считаю, что в этом вопросе политики быть не должно: если нам удалось кому-то помочь, это здорово, если это сделали власти Украины — еще лучше. Важен результат, а не кто его добился», — подчеркнул представитель российской дипмиссии при ООН.

Ранее в августе уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что за последние полтора года страна приняла порядка 4,8 млн беженцев с Украины и жителей Донбасса, при этом 700 тыс. из них — дети. Вместе с тем с начала спецоперации Москва и Киев продолжают вести диалог, благодаря которому у украинских семей получается воссоединиться.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Вопиющая ситуация с беженцами ретушируется на Украине и в ЕС»

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