Личный состав артиллерийской батареи группировки войск «Запад» уничтожил бронированную технику и живую силу, а также склады боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Минобороны России 17 августа опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых гаубиц Д-30 артиллерийских подразделений Западного военного округа при выполнении огневых задач в зоне проведения специальной военной операции.

«Выявлен был склад боеприпасов противника, подъехала машина, начала разгружаться. Расчет Д-30 скорректировали, вторым выстрелом они сделали прямое попадание, было уничтожение склада, автомобиля и живой силы противника», — рассказал старший офицер артиллерийской батареи гаубичного дивизиона Западной группировки войск с позывным Рыжий.

Артиллеристы продолжают выполнять задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, складов боеприпасов, вооружения и военной техники противника.

Задачи артиллеристов — быть готовыми поразить цель по заданным координатам в любой момент. Военнослужащие каждую секунду рискуют жизнями. Выявлять цель и корректировать огонь артиллеристам помогают беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

«Когда началось [проведение СВО], ушел добровольцем. Контракт со мной заключили, и с рядового до командира дорос. Со всеми ребятами давно работаем, больше года все вместе держимся. Корректирую огонь минометов Д-30, помогаю напрямую командиру батареи. Д-30 в основном отрабатывает по большому скоплению личного состава пехоты, по легкобронированной технике, но бывает, когда приходится отработать и по тяжелобронированной технике. Постоянно ездим, ищем цели, отрабатываем по ним. <…> Надо выполнять задачу, надо побеждать. Обратного пути нет», — поделился Рыжий.

Эффективное мобильное орудие и укрытая огневая позиция при частой смене и правильном выборе огневой точки позволяют расчетам эффективно вести корректируемую прицельную стрельбу на дальности до 15 км.

10 августа российское оборонное ведомство сообщило, что военнослужащие ВДВ расчетами 122-миллиметровых гаубиц Д-30 отразили наступление ВСУ в районе Клещеевки. В результате были разгромлены бронетехника и личный состав противника.

О достоинствах главного орудия артиллерии — гаубицы Д-30 — накануне в репортаже корреспондента «Известий» Кирилла Олькова рассказывал командир ремонтной роты вооружения с позывным Порох. Он сказал, что бойцы называют ее артиллерийским автоматом Калашникова за сверхнадежность и простоту в обслуживании.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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