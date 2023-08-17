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Эксперт Шурыгин рассказал о боевых возможностях группировки «Марун»

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Группировка «Марун» является сборной солянкой из боевиков 9-го и 10-го корпуса, после того как большинство из них потрепало в ходе двухмесячного наступления, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

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«Условно говоря, это 8–9 тыс., то есть это дивизия. Она не сможет выйти к Азовскому морю. И с помощью нее теперь решаются узкопрофессиональные задачи», — отметил эксперт.

По его словам, сейчас у вооруженных формирований Украины встал конкретный вопрос о том, кто из командования останется на местах, а кто «пойдет на корм».

«Впереди у них маячит призрак большой разборки. Встает вопрос личной персональной ответственности на всех уровнях. Надо искать козлов отпущения. Понятно, что все разборки пойдут в украинском военном командовании. Как в высшем, так и в среднем звене. Для кого-то даже есть перспектива резко подняться, если сейчас добиться хоть какого-то успеха», — объяснил Шурыгин.

Он также подчеркнул, что обвинить американцев невозможно, несмотря на то что виноваты исключительно они, навязав Украине саму идею разгрома России.

«Сейчас генералам успех нужен любой ценой, чтобы не получить клеймо человека, который всё проиграл», — резюмировал эксперт.

По данным российского военного ведомства, в зоне проведения спецоперации 16 августа вооруженные формирования Украины потеряли не менее 735 боевиков ВФУ и 45 единиц техники, включая М109 Paladin производства США и Krab польского производства, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

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