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В Госдуме призвали усилить контроль за ж/д перевозками топлива

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В Госдуме предложили ужесточить контроль за железнодорожными перевозками топлива и тарифообразованием РЖД в связи с ростом стоимости перевозок темпами выше инфляции, а также провести проверки ФАС по факту увеличения сроков доставки грузов. Такие инициативы председателю правительства Михаилу Мишустину направили глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов и руководитель думского комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг — с документом, датированным 14 августа, ознакомились «Известия».

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«Цены на моторное топливо растут опережающими инфляцию темпами. <…> При этом увеличивается продолжительность доставки его в регионы по железной дороге. Топливо, погруженное на железнодорожный транспорт, неделями не поступает в автозаправочные сети, что создает на рынке неудовлетворенный спрос и приводит к повышению цен. Отмечаются случаи отказа РЖД принять некоторые виды грузов к перевозке», — говорится в письме.

Как ранее писали «Известия», в конце июля сроки перевозки топлива по железной дороге в России увеличились в два раза по сравнению с прошлым годом. В отрасли тогда пояснили, что пути РЖД оказались перегружены из-за необходимости переориентации экспорта угля с западных направлений на восток. Причиной стали изменившиеся экономические условия: в свете антироссийских санкций пришлось перестраивать свои логистические цепочки. По данным Российского топливного союза (РТС), примерно треть всего товарного бензина находится в пути.

В РЖД тогда поясняли, что топливо для внутренних нужд имеет приоритет в приеме к перевозке на сети Российских железных дорог. Компания принимает все объемы, которые предъявляются нефтяным бизнесом.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Туда и дороги: в ГД призвали усилить контроль за ж/д перевозками топлива

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