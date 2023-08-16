Врач предупредила о связи частых перекусов и проблем с щитовидной железой

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что частые перекусы могут указывать на неправильное питание, недостаток сна, обезвоживание организма и проблемы со щитовидной железой.

В беседе с «Москвой 24» в среду, 16 августа, специалист объяснила, что если человек ест быстрорастворимые каши, бутерброды с белым хлебом, булки, пьет сладкий чай, можно говорить о неправильном питании. Такой рацион помогает проснуться, однако насыщение быстро приходит и уходит, а ему на смену приходить желание перекусить сладким.

Кроме того, желание перекусить вызывает недостаток выработки гормонов щитовидной железы, поскольку он может приводить к определенной потере энергии. Также недостаток или неправильный сон провоцируют перекусы.

«Кортизол (гормон стресса. – Ред.) вместо того, чтобы снижаться, остается надолго и стимулирует к поиску высокоэнергетической еды. Человек начинает заедать стресс», — пояснила Соломатина.

Она добавила, что человек также может путать чувство голода с жаждой, поскольку центры жажды и насыщения находятся близко друг к другу, отмечает телеканал «360».

Главной опасностью частых перекусов диетолог назвала риск набора лишнего веса, а это уже влечет за собой другие негативные последствия для организма.

Для того, чтобы успешно бороться с постоянным желанием что-нибудь съесть, необходимо определить причину, которая вызывает голод. Так, если человек пьет мало воды, стоит начать пить ее больше и на регулярной основе и наблюдать, проходит ли голод. При наличии проблем со щитовидной железой стоит сдать анализы, пишет RT. Также стоит наладить режим сна, если человек не высыпается.

Кроме того, врач посоветовала заменить сладкие перекусы на прием продуктов с низким гликемическим индексом. Чай с конфетой можно заменить на продукты, где индекс ниже 50.

В апреле врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, что для перекуса в офисе лучше всего подходят фрукты, сухофрукты, кефир, питьевые йогурты и орехи. Между тем, по ее словам, частые перекусы принесут вред, особенно если речь идет о чае со сладостями.

В марте прошлого года врач-диетолог Елизавета Варданян посоветовала заменить фастфуд кисломолочными продуктами, сыром, фруктами и овощами, ягодами. По ее словам, здоровой альтернативой бургеру может стать домашний сэндвич из цельнозернового хлеба с сыром и овощами, а газированные напитки — обычной водой, в которую можно добавить разные травы, ягоды или цитрусовые, отмечает телеканал «Звезда».

Ранее диетолог Анжелика Дюваль назвала смузи самым полезным перекусом, который можно съесть на бегу. По ее словам, состав напитка стоит подбирать, исходя из потребностей организма. В качестве базы стоит использовать растительное молоко — 250–300 мл. Также стоит добавить в смузи питательную основу, например, две чайные ложки растительного протеина, а для вкуса выбрать авокадо или банан. Для тех, кто следит за фигурой, лучше подойдут груша или яблоко. Также можно добавить ягоды. Дюваль добавила, что одним из самых полезных компонентов смузи является зелень. Готовый смузи следует хранить в темной пластиковой емкости, в которую не будет попадать воздух и солнечный свет, сообщает «Ридус».