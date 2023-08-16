В Калмыкии ликвидировали подпольную ячейку АУЕ

В Калмыкии ликвидировали подпольную ячейку приверженцев криминальной субкультуры АУЕ (сообщество признано экстремистским и запрещено в РФ), которые готовили серию нападений. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Всего задержали 13 человек, в числе которых находится предполагаемый лидер группировки.

«По версии следствия, ранее судимый житель города Элиста, являясь приверженцем действующего на территории республики незаконного общественного объединения АУЕ, <…> привлек к участию в преступной деятельности лиц, значительная часть которых еще не достигла совершеннолетия. По данным следствия, в группировку привлечены путем агитации порядка 200 человек», — говорится в сообщении.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). В суд были направлены ходатайства об их аресте.

В результате проведенных обысков домов подозреваемых было найдено оружие, в том числе металлические трубы, которые планировалось использовать для нападений.

На данный момент оперативно-розыскные и следственные мероприятия продолжаются. Следователи проверяют информацию о том, что экстремисты организовали в местных школах поборы и вынуждали детей отдавать им деньги.

Ранее, 22 июля, сообщалось, что ФСБ совместно с ГУ МВД по Москве пресекли преступную деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (запрещена в РФ). Задержаны девять участников организации. У них была обнаружена религиозная литература экстремистского толка.

По данным спецслужб, участники организации проводили и распространяли вероучения указанной экстремистской организации, а также осуществляли вовлечение в нее новых адептов. В отношении указанных лиц возбудили уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ («Участие в деятельности экстремистской организации»).