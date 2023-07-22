В Московском регионе задержали участников экстремистской ячейки «Таблиги Джамаат»

Федеральной службой безопасности совместно с ГУМВД по Москве пресечена преступная деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (запрещена в РФ). Об этом в субботу, 22 июля, сообщили в пресс-службе столичного управления ФСБ.

Задержаны девять участников организации. У них обнаружена религиозная литература экстремистского толка.

По данным спецслужбы, участники организации проводили и распространяли вероучения указанной экстремистской организации, а также осуществляли вовлечение в нее новых адептов.

В отношении указанных лиц возбудили уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ («Участие в деятельности экстремистской организации»).

Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные и следственные мероприятия для установления всех обстоятельств.

Ранее, 12 июля, ФСБ в Комсомольске-на-Амуре вычислила террористическую группу выходцев из Средней Азии — пособников террористов в Сирии. Они оказывали финансовую помощь членам запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России). В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье, предусматривающей содействие террористической деятельности. Они заключены под стражу.