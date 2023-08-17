Врач назвала основные причины онемения рук и ног

Чувство онемения верхних и нижних конечностей может свидетельствовать о наличии целого ряда различных заболеваний, поэтому такой симптом требует обязательной консультации врача. Об этом в разговоре с «Известиями» 17 августа рассказала врач-невролог «СМ-Клиника» Замира Бекмурзаева.

В первую очередь, по ее словам, это может свидетельствовать о проблемах с позвоночником.

«Если немеют руки, нужно искать проблему в шейном и верхнегрудном отделах позвоночника. Если немеют ноги, патологический процесс может находиться в нижнегрудном и поясничном отделах позвоночника. Чаще всего в таких случаях речь идет о межпозвонковой грыже», — рассказала Бекмурзаева.

По ее словам, к онемению конечностей также могут приводить очаговые или объемные образования спинного мозга.

«Другая не менее распространенная причина онемения верхних конечностей, а именно кистей, — синдром карпального канала — когда на уровне лучезапястных суставов происходит сдавление нервов. Их всего три — лучевой, локтевой и срединный. Каждый из них отвечает за иннервацию определенных пальцев. И в зависимости от того, какие пальцы больше беспокоят, можно определить, какой нерв пострадал», — добавила невролог.

Кроме того, нервные волокна нередко страдают на фоне сахарного диабета и чрезмерного употребления алкогольных напитков. В таких случаях человек может испытывать чувство жжения и онемения в руках и ногах, отметила врач.

«Эти неприятные ощущения также могут наблюдаться на фоне приема некоторых лекарственных препаратов — антибиотиков и цитостатиков, а также при проведении химиотерапии», — подытожила Бекмурзаева.

16 мая врач-невролог АО «Медицина» Екатерина Сивоконева рассказала, что причинами болей в шее и спине после сна могут быть хронические дегенеративные изменения в позвоночнике, среди которых остеохондроз, грыжи межпозвоночных дисков, протрузии, артроз, нарушение функции межпозвонковых суставов и последствия перенесенных травм.