Губернатор Камчатки предложил вернуть в РФ «рыбные четверги»

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил вернуть в Россию «рыбные четверги». Об этом глава края сообщил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«Рыбные четверги мы все хорошо помним по советскому времени. Считаю, что можно их восстановить», — сказал Солодов.

Он отметил, что россияне, а особенно молодежь, стали меньше есть рыбу, и таким образом потребление рыбы в России падает. Кроме того, данная мера позволит направить рыбу на внутренний рынок, а также предоставит возможность для граждан страны употреблять полезные и ценные пищевые ресурсы.

Кроме того, Солодов попросил Путина разработать программу, которая будет способствовать увеличению потребления рыбы среди россиян. Он предложил такие меры, как социальная реклама, ограничение закупок импортной рыбы, а также стимулирование производства готовой рыбной продукции.

Владимир Путин положительно отреагировал на предложения губернатора и сказал, что подумать над введением предложенных мер «можно и нужно».

Ранее, глава государства на том же совещании отметил, что россияне в год в среднем потребляют рыбы на 5,4 кг меньше рекомендуемой нормы. По его мнению, употребление рыбы является необходимой частью здорового питания.