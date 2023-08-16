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В войсках РХБЗ назвали число работавших с Пентагоном на Украине лабораторий

Начальник войск РХБЗ Кириллов заявил, что более 40 лабораторий работали с Пентагоном на Украине
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Markiian Lyseiko
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Более 40 биологических лабораторий, где велась работа с опасными вирусами, сотрудничали с Пентагоном. Об этом начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов сообщил в среду, 16 августа.

«Количество лабораторий, которые непосредственно работали с Пентагоном, — порядка 40 с небольшим. Больше 10 перестали функционировать под нашим влиянием. Часть вывезена, и продолжена деятельность на других территориях», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

Кириллов также сообщил о внедрении технологий искусственного интеллекта в работу биолабораторий.

«Это так называемая гаражная лаборатория, ряд наборов, которые позволяют синтезировать вирусы, всё это объединяется в единую информационную систему», — заключил начальник войск РХБЗ.

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Накануне претендент на пост президента США от Демократической партии Роберт Кеннеди заявил, что Соединенные Штаты создавали биолаборатории на Украине в рамках запущенных Пентагоном после 2001 года программ по разработке биологического оружия.

По его словам, поскольку разработка биооружия является нарушением Женевской конвенции, в Пентагоне не стали полноценно развивать эту программу, а передали контроль над этим в подразделение министерства здравоохранения, передает RT.

18 мюля Минобороны РФ опубликовало имена лиц, которые участвовали в военно-биологических программах США на Украине и пытаются скрыть данные о работе с возбудителями опасных инфекций и испытаниях лекарств на украинцах и военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщалось, что в этой деятельности активно участвовали сотрудники Украинского научно-технического центра (УНТЦ) и других подрядных организаций министерства обороны США. В частности, речь идет о генеральном директоре компании Wooden Horse Strategies, директоре фонда «Украина 3000» Марине Антоновой.

В апреле начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в районе биолабораторий, подконтрольных США, появился риск распространения опасных патогенов. Он отметил причастность американских биолабораторий к распространению COVID-19. Именно минэнерго США опубликовало заявление о том, что вирус имеет лабораторное происхождение, заявил Кириллов.

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