Соединенные Штаты Америки создавали биолаборатории на Украине в рамках запущенных Пентагоном после 2001 года программ по разработке биологического оружия. Об этом заявил претендент на пост президента США от Демократической партии Роберт Кеннеди в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«У нас есть биолаборатории на Украине, потому что мы создаем биологическое оружие, и в этом оружии используются все виды новой синтетической биологии и методы генной инженерии. <…> Когда мы возобновили работу биологических лабораторий в 2001 году, Пентагон вложил в них много денег», — отметил политик в беседе, запись которой опубликована в аккаунте Карлсона в соцсети X.

По его словам, поскольку разработка биооружия является нарушением Женевской конвенции, в Пентагоне не стали полноценно развивать эту программу, а передали контроль над этим в подразделение министерства здравоохранения.

«Если ты применяешь биологическое оружие, то и твоя сторона от него страдает, так что нужны вакцины. Это обратная сторона медицины», — сказал Кеннеди-младший.

18 мюля Минобороны РФ опубликовало имена лиц, которые участвовали в военно-биологических программах США на Украине и пытаются скрыть данные о работе с возбудителями опасных инфекций и испытаниях лекарств на украинцах и военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщалось, что в этой деятельности активно участвовали сотрудники Украинского научно-технического центра (УНТЦ) и других подрядных организаций министерства обороны США. В частности, речь идет о генеральном директоре компании Wooden Horse Strategies, директоре фонда «Украина 3000» Марине Антоновой.

Ранее, в апреле, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая обвинила Вашингтон в военно-биологической оккупации Украины. По ее словам, киевский режим со своей стороны содействовал созданию более 50 лабораторий, в которых проводились секретные исследования и эксперименты над гражданами их же страны.