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Ученый рассказала о связи сменной работы с риском развития онкологии

Ученый Дорогина рассказала о связи сменной работы с риском рака молочной железы
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Нарушение привычного хода дня, в том числе на фоне сменной работы, может быть связано не только с ухудшением эмоционального состояния, но и с сокращением продолжительности жизни, а также с повышенным риском развития ряда заболеваний, в частности рака молочной железы у женщин. Об этом в разговоре с «Известиями» 16 августа рассказала старший научный сотрудник лаборатории нейротехнологий Уральского федерального университета (УрФУ) Ольга Дорогина.

Так она прокомментировала результаты исследования, проведенного учеными из Хуачжунского университета науки и технологий в Китае. Они пришли к выводу, что сменная работа повышает риск развития тревоги и депрессии.

«Результаты исследования вполне правомерны. В советское время были нормативы труда. Эти вещи давно известны и рассчитаны. Нарушение привычного хода дня может быть связано не только с ухудшением эмоционального состояния, но и с сокращением продолжительности жизни и ростом заболеваемости сердечно-сосудистыми и нейродегнеративными заболеваниям. Есть работы о повышении у женщин частоты возникновения рака молочной железы», — подчеркнула Дорогина.

Ученый отметила, что для всех живых существ характерны биологические часы, у высокоорганизованных животных и человека они называются циркадными ритмами. По ее словам, это очень сложный, многоуровневый механизм, который представлен на клеточном, на молекулярном и на биологическом уровне.

«Регуляция биологических часов основана на принципах автоматизма всех уровней. Центральным звеном выступает супрахиазматическое ядро мозга в гипоталамусе. Оно формирует точную модель суточных изменений окружающей среды и дальше информация о характеристиках 24-часовго ритма передается в периферические органы, которые обеспечивают тонкую настройку организма в соответствии с его потребностями. А нарушения в работе гипоталамуса — главного дирижера всех эндокринных функций — вызывает нарушения веса, депрессивное состояние и многое другое», — объяснила Дорогина.

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В июле ученые из Исфаханского технологического университета в Иране пришли к выводу, что употребление нездоровой растительной пищи, такой как картофель, фруктовые соки, очищенные злаки и продукты с высоким содержанием сахара, повышает риск развития беспокойства и депрессии.

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