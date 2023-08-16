Ученые в Китае заявили о связи сменной работы с развитием депрессии

Ученые из Хуачжунского университета науки и технологий в Китае провели исследование и выяснили, что сменная работа повышает риск развития тревоги и депрессии. Об этом говорится в журнале JAMA Network 14 августа.

Участие в исследовании приняли свыше 175 тыс. наемных и самозанятых работников, 16,2% испытуемых сообщили о сменной работе.

Согласно выводам ученых, у тех участников исследования, которые работали посменно, риск развития депрессии оказался на 31% выше, чем у тех, кто работал по другому графику, а тревоги — на 21%. Уточняется, что существенной разницы между сменной работой днем и ночью не наблюдалось, пишет «Ридус».

По мнению авторов исследования, «сменная работа должна считаться профессиональным вредом», а также нуждается в необходимости разработки мероприятий общественного здравоохранения для улучшения психического здоровья сменных работников.

10 августа врач-психиатр Юрий Сиволап в беседе с сайтом kp.ru заявил, что склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел может являться признаком одной из форм депрессивного расстройства. По его словам, снижение продуктивности и ухудшение концентрации внимания зачастую становятся симптомами депрессии, в таком состоянии человек с трудом может приступить к выполнению поставленной задачи, отмечает телеканал «360». Для того, чтобы различить обычную лень и развитие депрессивного расстройства, врач призвал обратиться к психиатру.

В июле психолог Ксения Жаркова рассказала, что садоводство может оказывать успокоительный эффект. По ее словам, в жизни много неопределенности, а на даче появляется иллюзия управления, возможность сфокусироваться на чем-то одном, пишет RT.

В июле ученые из Исфаханского технологического университета в Иране пришли к выводу, что употребление нездоровой растительной пищи, такой как картофель, фруктовые соки, очищенные злаки и продукты с высоким содержанием сахара, повышает риск развития беспокойства и депрессии. В исследовании отмечалось, что употребление здоровой растительной пищи, такой как цельные зерна, полезные овощи, фрукты, бобовые, орехи, растительные масла, кофе и чай, не было связано с изменениями риска развития указанных расстройств.

В июне врач-диетолог Лидия Ионова в интервью НСН заявила, что депрессию нельзя вылечить при помощи употребления бананов, яиц и орехов. По ее словам, нет никаких научных исследований, доказывающих это. Она объяснила, что при депрессии используется психотерапия, поведенческая активация и много других методов.

Ранее психиатр, президент Независимой психиатрической ассоциации России Юрий Савенко рассказал об опасности антидепрессантов. По его словам, прием таких препаратов без назначения врача грозит нарушениями как для физического, так и для духовного состояния человека. Назначить такие препараты может только психиатр. Бесконтрольный прием таких медикаментов иногда приводит к тревоге и даже суициду, отмечает телеканал «Звезда».