Ученые в Иране перечислили усиливающие тревогу и депрессию продукты

Ученые из Исфаханского технологического университета в Иране пришли к выводу, что употребление нездоровой растительной пищи, такой как картофель, фруктовые соки, очищенные злаки и продукты с высоким содержанием сахара, повышает риск развития беспокойства и депрессии. Результаты исследования были опубликованы в журнале PLOS One в мае.

В исследовании участвовали 2456 здоровых человек в возрасте старше 18 лет из пяти иранских городов в период с февраля 2018 года по июль 2019 года, уточняет «Москва 24». У участников исследования не было серьезных заболеваний, они должны были потреблять в среднем от 800 до 4200 ккал в день, пишет Pravda.Ru. Потребление пищи оценивалось с помощью вопросника о типе употребляемой пищи и настроении, как и сила симптомов депрессии и тревоги.

Выяснилось, что те участники исследования, которые употребляли большее количество нездоровой растительной пищи, чаще испытывали симптомы беспокойства и депрессии. В дальнейшем ученые в ходе исследований намерены установить причинно-следственные связи, пишет «Газета.Ru».

Примечательно, что употребление здоровой растительной пищи, такой как цельные зерна, полезные овощи, фрукт, бобовые, орехи, растительные масла, кофе и чай, не было связано с изменениями риска развития указанных расстройств.

6 июля клинический психолог Мария Манина рассказала, что одним из самых очевидных признаков депрессии является перманентное чувство грусти и подавленности. По ее словам, также следует обратить внимание на систематическое чувство усталости и потерю энергии, пишет RT.

13 июля ученые Первого МГМУ им. Сеченова сообщили о создании нового метода анализа голоса. Так, они научились по фрагменту речи распознавать депрессивное расстройство с высокой степенью достоверности. Искусственный интеллект анализирует паузы в речи, скорость воспроизведения и частоту использования слов с разными эмоциями, отмечает телеканал «360».

В июне врач-диетолог Лидия Ионова рассказала НСН, что нет ни одного научного исследования, которое доказывает, что употребление бананов, яиц и орехов повышает настроение. Специалист подчеркнула, что при депрессии, например, используется психотерапия, поведенческая активация и много разных методов, однако еда к ним не относится.

В 2021 году сотрудники Королевского колледжа Лондона провели исследование и выяснили, что развитие депрессии может быть связано с воспалениями в организме. Исследователи изучили данные около 27 тыс. людей с большим депрессивным расстройством и сравнили параметры с показателями 59 тыс. лиц из контрольной группы, которые не сталкивались с психическими расстройствами и не принимали каких-либо антидепрессантов. Было установлено, что в крови 31% людей, страдающих от депрессии, был зафиксирован повышенный уровень С-реактивного белка — биомаркера, который свидетельствует о развитии в организме воспалительных процессов, отмечает телеканал «Звезда».