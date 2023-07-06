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Клинический психолог назвала признаки депрессивного расстройства

Психолог Манина: плохая концентрация внимания может быть признаком депрессии
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Фото: Global Look Press/Jonas Walzberg
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Клинический психолог Мария Манина в четверг, 6 июля, рассказала в беседе с «Газетой.Ru», какими могут быть признаки депрессии.

«Одним из самых очевидных признаков депрессии является перманентное чувство грусти и подавленности. Большую часть дня человек находится в плохом настроении без конкретной причины и гиперболизирует даже незначительные трудности», — сказала специалист.

В таком случае привычные жизненные обстоятельства могут казаться непреодолимыми, вызывают дополнительный стресс, усугубляют общее состояние. Кроме того, по мнению психолога, показателями расстройства также могут стать систематическое чувство усталости и потеря энергии.

«Чтобы совершить даже самое незначительное действие, человеку с депрессией приходится пересиливать себя. Апатия, потеря интереса к занятиям, которые ранее приносили удовольствие, ограничение общения с близкими — всё это является сигналом обратить внимание на свое психологическое здоровье», — подчеркнула психолог.

Трудности с концентрацией внимания и способностью к рациональному мышлению — вещь, которую тоже не стоит игнорировать.

«Депрессия влияет на работу мозга, особенно это касается функций, связанных с принятием решений, усвоением информации и сосредоточением даже на самых незначительных задачах. Это может повлиять на производительность и стать причиной социальной изоляции», — сказала Манина.

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Врач-психиатр Антон Денисенков 24 марта заявил, что снижение уровня нейромедиатора под названием «дофамин» — главная причина возникновения депрессии. По его словам, на появление расстройства влияют как внутренние, так и внешние факторы. К примеру, истощение организма из-за стабильного стресса и заболеваний, жизненных трудностей, отсутствия социальных лифтов, любовных переживаний. Врач добавил, что депрессия может возникнуть на фоне различных тревожных заболеваний.

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