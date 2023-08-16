В школах шести районов Курской области линейки пройдут в закрытых помещениях

Праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний, пройдут во всех образовательных организациях Курской области в традиционном формате с учетом требований безопасности, за исключением школ шести приграничных районов. Об этом 16 августа «Известиям» сообщили в областном Министерстве образования и науки.

«В школах, расположенных в непосредственной близости к государственной границе Российской Федерации с Украиной, вопрос о проведении торжественных мероприятий будет рассмотрен на заседаниях территориальных антитеррористических комиссий позже. В тоже время в школах шести приграничных районов, находящихся на расстоянии более 10 км от границы, линейки будут организованы в закрытых помещениях только для 1-х, 9-х, 11-х классов», — сказали в ведомстве.

При этом руководителям образовательных организаций рекомендовано при проведении торжественных мероприятий в зданиях и на территории учреждений принять меры по обеспечению общественного порядка, безопасности и организации медицинского сопровождения участников мероприятий.

13 августа Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Курской областью. Пострадавших и разрушений нет, уточнили в министерстве.