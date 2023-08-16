Совфед подготовил законопроект о запрете публикации снимков с мест обстрелов

Совет Федерации подготовил законопроект о запрете СМИ распространять фото и видео с мест обстрела, атак дронов и других военных сведений. Об этом 16 августа сообщил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Законопроектом предлагается запретить распространение в сообщениях и материалах СМИ, в интернете фото- или видеоматериалов, содержащих данные о дислокации и передислокации Вооруженных сил РФ, о военной инфраструктуре, критически важных объектах, позволяющих идентифицировать место их нахождения, установить факт их поражения, оценить характер нанесенных повреждений», — заявил он ТАСС.

Также предлагается запретить распространять информацию, позволяющих идентифицировать тип использованного оружия и средств противовоздушной обороны (ПВО), их место нахождения, запуска или траекторию полета.

Клишас отметил, что исключение составят случаи, когда такая информация опубликована Министерством обороны РФ.

Законопроект включит в себя изменения в законы «О СМИ» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Указанные сведения будут признаны «противоправной, опасной для общества и государства информацией». После их выявления генеральный прокурор России или его заместители смогут обратиться в Роскомнадзор с требованием об ограничении доступа к информационным ресурсам.

Ранее, 15 августа, в Крыму задержали местного жителя, докладывавшего Службе безопасности Украины (СБУ) о транзите военных грузов в зону спецоперации. Он сообщил координаты схрона, в котором нашли самодельное взрывное устройство массой около 1 кг в тротиловом эквиваленте.