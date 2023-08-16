Глава МЧС доложил Путину о распространении лесных пожаров в стране

Общая площадь 11 тыс. очагов лесных пожаров, зафиксированных в 2023 году, превышает 4 млн га, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. Об этом 16 августа доложил глава МЧС Александр Куренков президенту РФ Владимиру Путину.

«По данным Авиалесоохраны, на сегодняшний день на всей территории страны действует 169 очагов лесных пожаров на площади 330 тыс. га. Из них локализованы 30 очагов, то есть всего 17%. При этом пять очагов на площади 308 га действуют в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. За прошедшие сутки возник 31 очаг на площади свыше 900 га, при этом потушено 125 пожаров на общей площади свыше 250 тыс. га», — проинформировал Куренков.

Как отметил глава ведомства, прогноз развития обстановки остается неблагоприятным.

По его словам, согласно решению правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности, обстановка в республике Саха (Якутия), Хабаровском крае и Амурской области отнесена к ЧС в лесах межрегионального характера.

Куренков добавил, что в ликвидации природных возгораний активно задействована авиация. Так, за минувшие сутки применялось шесть воздушных судов. При этом всего с начала пожароопасного сезона авиация МЧС совершила 1,9 вылета, резюмировал он.

Ранее, 14 августа, сообщалось, что населенные пункты Якутии оказались сильно задымлены от бушующих в регионе лесных пожаров. Глава якутского Гидрометеоцентра Татьяна Маршалик сообщила, что пепел летит с Амурской области, Хабаровского края и других территорий, где происходят природные пожары.