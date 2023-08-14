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Дым от лесных пожаров накрыл населенные пункты Якутии

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Фото: ТАСС/Вадим Скрябин
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Населенные пункты Якутии оказались сильно задымлены от бушующих в регионе лесных пожаров. В понедельник, 14 августа, «Известия» побывали на месте событий и пообщались с главой якутского Гидрометеоцентра Татьяной Маршалик.

«Дышать тяжело, кашель, першит в горле. А людям с легочными заболеваниями, астматикам вообще очень тяжело», — рассказала Маршалик.

Она отметила, что пепел летит с тех территорий, где в настоящее время горит очень много лесов. Это Амурская область, Хабаровский край, а также территории самой Якутии. По словам Маршалик, дым и пепел дошли даже до отдаленного Оленекского района Сахи.

«Складываются такие условия в приземном слое, которые мешают рассеиванию загрязняющих веществ. Это такие метеорологические условия, при которых дым не рассеивается, а его, наоборот, прибивает к земле», — пояснила специалист.

Она посоветовала жителям республики как можно меньше находиться на улице, а при выходе из дома надевать смоченную водой защитную маску.

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В этот же день корреспондент «Известий» Роман Кутуков сообщил, что из-за сильной задымленности в аэропорту Якутска осуществляются только вылеты. По его словам, сегодня несколько рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга были вынуждены уйти на запасные аэродромы».

11 августа сообщалось, что в Якутии на время запретили сплавы по реке Буотаме в национальном парке «Ленские столбы». Причины — неблагоприятная пожароопасная обстановка и задымленность на территории нацпарка.

Сложная обстановка с лесными пожарами сохраняется на территории всей республики. Дымом от возгораний в Усть-Майском районе, в Хабаровском крае и Амурской области заволокло несколько десятков населенных пунктов, в том числе Якутск. По данным «Авиалесоохраны» в Якутии действует 117 природных пожаров на общей площади, превышающей 303 тыс. га.

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