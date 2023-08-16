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Минфин объяснил ответственность маркетплейсов при онлайн-продаже алкоголя

Минфин: ответственность при продаже алкоголя должны нести продавец и маркетплейсы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Минфин России не предлагал вывести маркетплейсы из-под ответственности за нарушения при онлайн-продаже алкоголя, сообщили в министерстве журналистам 16 августа.

Накануне издание «Ведомости» написало, что Минфин привел предложения, которые хотел бы добавить в законопроект об онлайн-торговле алкоголем на маркетплейсах. Одно из них заключается в необходимости предусмотреть ответственность за несоблюдение запретов и ограничений в области розничной продажи алкоголя. Как пишет газета, было предложено, чтобы ее нес именно продавец, реализующий алкогольную продукцию дистанционным способом, «вне зависимости от того, кто будет осуществлять доставку», таким образом якобы предполагается вывести маркетплейсы из-под ответственности за нарушения при онлайн-продаже такого товара.

«Ответственность за несоблюдение запретов и ограничений в области продажи алкогольной продукции должен нести как продавец, так и иное лицо, имеющее лицензию на дистанционную продажу алкогольной продукции. При нарушении ими правил соблюдения продажи алкогольной продукции должно быть предусмотрено наказание, вплоть до лишения лицензии. Предлагаемая Минфином модель предполагает, что маркетплейсы также должны будут иметь соответствующую лицензию на деятельность по продаже алкогольной продукции», — подчеркнули в ведомстве, комментируя вышедшую статью.

Там подчеркнули, что такая модель позволит более эффективно обеспечивать соблюдение запретов и ограничений в области продажи алкоголя.

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Ранее, 12 июля, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщил, что в конце июня министерство поддержало законопроект, который предлагает легализовать продажу дистанционным способом всей алкогольной продукции в принципе, а также привлечь к этой деятельности расширенное количество участников, в частности интернет-магазины и агрегаторы информации о товарах и услугах.

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