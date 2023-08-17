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Корреспондент «Известий» рассказал об уникальной работе ЗРК «Тор-М2» в зоне СВО

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Тор», который работает в зоне специальной военной операции на территории Запорожской области. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов 17 августа показал уникальную работу ЗРК, отметив, что ракеты комплекса поражают цели на расстоянии до 20 км.

«Скорость полета их — 850 м/с, то есть 3000 км/ч. Для того, чтобы вы понимали, — пули автомата «Калашникова» летят медленнее. От трех до 10 секунд требуется «Тору», чтобы обнаружить цель и выпустить ракету. Это лучший показатель среди мировых ЗРК», — рассказал военкор.

Военные показали корреспонденту поврежденный шлем пилота одного из украинских самолетов Су-24, который удалось уничтожить в ходе СВО. Сам летчик смог катапультироваться, но шлем при этом потерял. Рядом со шлемом — обломки уничтоженных беспилотников украинского производства.

«Нам поступило задание уничтожить цель, мы ее уничтожили. Для комплекса «Тор» это цель совершенно не сложная. Обнаруживается легко. Также, как и поражается», — рассказал военнослужащий.

Когда российские ПВО сбивают украинский самолет или ракету, их отличные действия обеспечивает работа радиолокационных станций (РЛС). Они видят объекты в воздухе на расстоянии до 350 км.

«Мы выполняем очень важную задачу в воздухе по прикрытию наших подразделений. Мы «ослепляем» противника, не даем срисовывать наши позиции и уничтожать наших соседей — пехотинцев, артиллерию и всех остальных», — добавил военный.

«Тор» уместен: юг России прикрыли зенитными роботами-автоматами
По многим характеристикам ЗРК превосходит западные аналоги

Ранее, 14 августа, Минобороны России опубликовало кадры работы расчета зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2» Западного военного округа, которые круглосуточно обеспечивают российским войскам сверхнадежный щит от нападения воздушных объектов противника. Как пояснили в ведомстве, уровень устойчивости комплексов к обстрелам является для бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) деморализующим фактором. Аналогов такому ЗРК не существует ни в одной другой армии мира.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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