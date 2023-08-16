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Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России

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Фото: ТАСС/EPA/ANTHONY ANEX
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Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций Евросоюза (ЕС), введеному против России еще 23 июня. Об этом 16 августа свидетельствует заявление, опубликованное правительством Швейцарии.

«16 августа Федеральный совет принял решение ввести дополнительные санкции против России. Это сближает Швейцарию с ЕС, который принял эти последние меры в рамках своего одиннадцатого пакета санкций. Новые меры вступают в силу в 18:00 в среду, 16 августа», — сообщает ведомство.

Согласно документу, санкции коснутся 87 компаний, в числе которых есть и иностранные организации. Кроме того, под ограничения попал экспорт товаров двойного назначения, компонентов химического оружия, а также любой продукции, способствующей развитию военно-технологического потенциала России. Помимо этого, теперь запрещается транзит через Россию топлива, различных топливных присадок и товаров, используемых в авиационной и космической промышленности.

Что касается финансового сектора, то был расширен существующий запрет на продажу ценных бумаг, номинированных в швейцарских франках или в валюте государства – члена ЕС, российским гражданам и юридическим лицам. Продажа ценных бумаг российским гражданам и юридическим лицам также запрещена, и такое ограничение действует вне зависимости от валюты. Правительство Швейцарии также планирует рассмотреть возможности вывода швейцарских инвестиций из России.

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Ранее, 23 июня, ЕС утвердил 11-й пакет санкций против России. В него вошли ограничения на 87 компаний. Также был запрещен въезд прицепов и полуприцепов из России, заходы в свои порты любых танкеров. Помимо этого, ЕС полностью запретил поставки по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу. Кроме того, был ограничен экспорт люксовых автомобилей в РФ.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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