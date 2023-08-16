Мать едва не выпавшего с девятого этажа ребенка была в ночном клубе

Жительница города Каспийск Республики Дагестан, ребенок которой, оставшись без присмотра в квартире, забрался на наружный подоконник открытого окна на девятом этаже, в тот момент была в ночном клубе. Об этом 16 августа сообщило следственное управление регионального Следственного комитета в своем Telegram-канале.

По данным, установленным следствием, 14 августа около двух часов ночи женщина, уложив спать свою четырехлетнюю дочь, уехала со своей сестрой в Махачкалу для посещения ночного клуба. Примерно в 5 часов девочка, проснувшись и не обнаружив мать дома, забралась на открытое окно и вышла на наружный подоконник, на котором пробыла около получаса.

В отношении 26-летней матери возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

Утром 14 августа в Каспийске туристы сообщили в местную полицию о девочке, которая вылезла из окна девятого этажа многоквартирного дома по улице Халилова. Полицейским удалось спасти ребенка.

Между тем мать ребенка рассказала «Известиям», что в Каспийске она не живет, а приехала отдыхать с дочерью и сестрой, которая взяла с собой двоих детей — мальчика и девочку. По ее словам, ранним утром они ушли за лекарствами для мальчика, поскольку у него была температура.