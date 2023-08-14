В Дагестане спасли оказавшуюся на подоконнике 9 этажа двухлетнюю девочку

В городе Каспийске Республики Дагестан спасли двухлетнюю девочку, оказавшуюся на подоконнике девятого этажа. Об этом 14 августа сообщается в Telegram-канале республиканского МВД.

Ребенка заметили на верхнем этаже дома на улице Халилова около 5:00. В Сети также появились кадры с места событий. Очевидцы позвонили в правоохранительные органы.

Полицейские сразу же приехали на место происшествия. Однако, когда они стали стучать в дверь квартиры, где был ребенок, им никто не открыл. Тогда сотрудники правоохранительных органов решили вскрывать дверь.

«Полицейские, вместе с неравнодушными жителями, которые к тому времени собрались у дома, разделились на две группы: одни пытались вскрыть дверь, не напугав при этом ребенка, другие всё это время стояли с кучей толстых одеял внизу, под окном», — говорится в сообщении ведомства.

Перед тем, как вскрыть двери, сотрудники полиции решили еще раз постучать и услышали из-за двери детский голос. Выяснилось, что старшая сестра девочки была дома, но боялась открыть дверь незнакомым людям. Однако полицейские уговорили ребенка открыть дверь и, оказавшись в квартире, сняли ее сестру с подоконника.

По факту инцидента началась проверка. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, как дети оказались без присмотра, где находятся их родители, и каким образом младшая из девочек оказалась в опасности.

Ранее, 10 августа, стало известно о падении трехлетнего мальчика из окна четвертого этажа в Санкт-Петербурге по невнимательности его матери. Лежавшего на земле ребенка нашли прохожие и вызвали медиков и полицейских. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. У него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы груди и живота.