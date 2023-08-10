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Происшествия
Трехлетний ребенок из Петербурга выжил после падения из окна

Трехлетний ребенок из Петербурга выжил после падения из окна

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Трехлетний мальчик из Санкт-Петербурга выжил после того, как выпал из окна на четвертом этаже жилого дома. Об этом 10 августа сообщает источник «Известий».

Инцидент произошел на улице Народной на юго-востоке Северной столицы. Прохожие обратили внимание на лежавшего на земле ребенка и незамедлительно вызвали медиков и полицейских.

По словам собеседника «Известий», ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. У пострадавшего диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, а также ушибы груди и живота.

Согласно предварительной версии, мальчик выпал из окна по невнимательности матери.

Ранее в этот день стало известно о троих пострадавших детях в результате пожара в квартире в Москве из-за загоревшегося электросамоката. Информация об этом поступила ночью в пожарную охрану МЧС России. Благодаря тому что семья еще не спала, удалось избежать трагедии. Площадь пожара в трехкомнатной квартире не превысила 1 кв. м.

Дети госпитализированы с ожогами верхних дыхательных путей.

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