Реклама
Прямой эфир
Общество
Пожар на автосервисе в Домодедово был потушен
Армия
В «Ростехе» рассказали о повышении дальности стрельбы гаубицы «Мальва»
Общество
«Известия» показали последствия падения сбитого над Одинцовским округом БПЛА
Армия
Российские Су-34 поразили более 10 объектов ВСУ на трех направлениях
Армия
Развожаев сообщил об отражении попытки атаки БПЛА у Севастополя
Мир
В ВСУ пожаловались на неспособность инструкторов НАТО подготовить солдат к бою
Происшествия
В Москве трое детей пострадали от возгорания в квартире электросамоката
Происшествия
В результате обстрела Горловки украинскими боевиками погиб мирный житель
Общество
Летевший из Турции в Москву самолет сел в петербургском аэропорту Пулково
Мир
Мятежники в Нигере объявили о формировании нового правительства
Общество
Гогунский рассказал о цели неудавшегося визита в Грузию
Политика
В МИД РФ назвали условия мирного урегулирования ситуации на Украине
Мир
Подозреваемого в убийстве кандидата в президенты Эквадора смертельно ранили при аресте

В Москве трое детей пострадали от возгорания в квартире электросамоката

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трое детей пострадали при пожаре в квартире в Москве из-за загоревшегося электросамоката. Об этом в четверг, 10 августа, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Средство передвижения загорелось в одной из столичных квартир. Информация об этом поступила ночью в пожарную охрану МЧС России. Благодаря тому что семья еще не спала, удалось избежать трагедии. Площадь пожара в трехкомнатной квартире не превысила 1 кв. м», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Троих детей госпитализировали с ожогами верхних дыхательных путей.

Ранее, 9 августа, в Красногорске Московской области на 12-м этаже многоквартирного дома вспыхнул пожар. Информация о пострадавших не поступала.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023