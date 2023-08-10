В Москве трое детей пострадали от возгорания в квартире электросамоката
Трое детей пострадали при пожаре в квартире в Москве из-за загоревшегося электросамоката. Об этом в четверг, 10 августа, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Средство передвижения загорелось в одной из столичных квартир. Информация об этом поступила ночью в пожарную охрану МЧС России. Благодаря тому что семья еще не спала, удалось избежать трагедии. Площадь пожара в трехкомнатной квартире не превысила 1 кв. м», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Троих детей госпитализировали с ожогами верхних дыхательных путей.
Ранее, 9 августа, в Красногорске Московской области на 12-м этаже многоквартирного дома вспыхнул пожар. Информация о пострадавших не поступала.