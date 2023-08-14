Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ направило ноту в МИД Польши из-за задержания двух россиян
Авто
КамАЗ спрогнозировал резкий рост рынка тяжелых грузовиков на 60%
Наука и техника
«Ангару-А5В» с водородной ступенью запустят после 2025 года
Спорт
ЦСКА оспорит в международных инстанциях решение IIHF по Федотову
Общество
Мантуров сообщил о начале поставок МС-21 до конца 2024 года
Мир
США выделили Украине дополнительную военную помощь на $200 млн
Наука и техника
Станция «Луна-25» передала первые снимки
Экономика
Рубль на анонсе заседания ЦБ по ключевой ставке перешел к росту
Мир
СБУ заявила о задержании двух жительниц Киева за посты в соцсетях
Мир
Число жертв схода оползня на грузинском курорте Рача выросло до 25
Мир
Экс-агент ЦРУ заявил о плане вторжения Польши на Украину
Мир
Температура воздуха в Турции поднялась до +47 градусов
Общество
На стройке в Москве обнаружили «зубы динозавра»

Мать снятой с подоконника девочки в Дагестане рассказала об инциденте

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мать спасенной двухлетней девочки, простоявшей полчаса на подоконнике девятого этажа дома в Каспийске, 14 августа рассказала «Известиям» о том, где она находилась во время происшествия.

По словам женщины, в Каспийске она не живет, а приехала отдыхать с дочерью и сестрой, которая взяла с собой двоих детей — мальчика и девочку. Ранним утром женщины уехали за лекарствами для мальчика — у него была температура. После этого они поехали на пляж, где провели лишь немного времени. Женщины рассчитывали, что дети не проснутся, так как он спали крепко по 8–9 часов.

Затем женщине позвонила ее мать с вопросом, что происходит в квартире. Испугавшись, они с сестрой вернулись к детям.

«Когда мы пришли, уже стояли сотрудники полиции. Они спрашивали, где мы были. Я сказала, что мы пошли за лекарствами <…> Мы приехали на отдых с ребенком, она у меня особенный ребенок, болеет аутизмом. Как бы мы закрыли это окно, обезопасили, поставили подушки, она это всё вытащила. Даже полицейские видели, что на полу лежали подушки», — рассказала она.

Дети под ударом: как наказывают родителя за невольное увечье ребенка
В Башкирии отец покалечил девочку-младенца, пытаясь избить ее мать

Мать девочки добавила, что работники органов опеки назвали этот случай распространенным, и не стали забирать ребенка.

Девочку заметили на верхнем этаже дома на улице Халилова около 5:00. В Сети также появились кадры с места событий. Очевидцы позвонили в правоохранительные органы.

После прибытия на место происшествия правоохранителям пришлось вскрывать дверь, чтобы войти в квартиру. Затем вместе с местными жителями полицейские разделились на две группы: одни пытались вскрыть дверь, другие стояли под окном с кучей толстых одеял. В итоге дверь сотрудникам полиции открыла сестра девочки, которая из-за испуга не впустила их сразу.

По факту инцидента началась проверка.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023