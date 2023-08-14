Мать снятой с подоконника девочки в Дагестане рассказала об инциденте

Мать спасенной двухлетней девочки, простоявшей полчаса на подоконнике девятого этажа дома в Каспийске, 14 августа рассказала «Известиям» о том, где она находилась во время происшествия.

По словам женщины, в Каспийске она не живет, а приехала отдыхать с дочерью и сестрой, которая взяла с собой двоих детей — мальчика и девочку. Ранним утром женщины уехали за лекарствами для мальчика — у него была температура. После этого они поехали на пляж, где провели лишь немного времени. Женщины рассчитывали, что дети не проснутся, так как он спали крепко по 8–9 часов.

Затем женщине позвонила ее мать с вопросом, что происходит в квартире. Испугавшись, они с сестрой вернулись к детям.

«Когда мы пришли, уже стояли сотрудники полиции. Они спрашивали, где мы были. Я сказала, что мы пошли за лекарствами <…> Мы приехали на отдых с ребенком, она у меня особенный ребенок, болеет аутизмом. Как бы мы закрыли это окно, обезопасили, поставили подушки, она это всё вытащила. Даже полицейские видели, что на полу лежали подушки», — рассказала она.

Мать девочки добавила, что работники органов опеки назвали этот случай распространенным, и не стали забирать ребенка.

Девочку заметили на верхнем этаже дома на улице Халилова около 5:00. В Сети также появились кадры с места событий. Очевидцы позвонили в правоохранительные органы.

После прибытия на место происшествия правоохранителям пришлось вскрывать дверь, чтобы войти в квартиру. Затем вместе с местными жителями полицейские разделились на две группы: одни пытались вскрыть дверь, другие стояли под окном с кучей толстых одеял. В итоге дверь сотрудникам полиции открыла сестра девочки, которая из-за испуга не впустила их сразу.

По факту инцидента началась проверка.