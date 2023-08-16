Муж Блиновской рассказал о состоянии жены после продления домашнего ареста

Муж блогера Елены Блиновской Алексей рассказал о состоянии супруги после продления ей домашнего ареста по делу о неуплате налогов. Об этом 16 августа он сообщил журналистам у здания Пресненского суда Москвы, где проходило слушание по делу.

«Мы с ней общаемся, можно общаться, конечно. У нас нормальная семья, продолжает существовать. <...> Она себя чувствует не очень хорошо, она подавлена. <...> Рассказали детям всё как есть, что проходят судебные разбирательства», — сообщил Блиновский.

Он подчеркнул, что ему не запрещают общаться с женой, и отметил, что поддерживает ее и находится рядом.

Блиновский отметил, что к этому моменту счета всех его совместных с женой бизнес-проектов и имущество арестованы. Он подчеркнул, что имеет несколько своих бизнес-проектов, направленных на импортозамещение и продовольственную безопасность, а также социально полезные проекты в области сельского хозяйства, продуктов питания, бытовой техники.

Алексей Блиновский прокомментировал также обвинения тестя в его адрес, которые касаются неуплаты налогов.

«Это было очень эмоциональное решение на фоне тех скоротечных событий, которые произошли. Он вышел из эмоционального равновесия. Сейчас всё в порядке», — сказал Блиновский.

При этом он подчеркнул, что надеется на оправдательный приговор в отношении супруги, а себя считает невиновным.

Ранее в этот день Мосгорсуд оставил Блиновскую под домашним арестом, не удовлетворив апелляционную жалобу, которую подавала блогер. Пресненский суд Москвы 21 июля продлил домашний арест Блиновской до 26 октября. Следователь посчитала, что если блогеру изменят меру пресечения, она сможет уничтожить доказательства и угрожать свидетелям по делу.

Блиновскую задержали 27 апреля, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. Блогера подозревают в использовании мошеннических схем с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей. На следующий день, 28 апреля, Пресненский суд Москвы заключил блогера под домашний арест.

В ходе расследования было арестовано около 50 счетов Блиновской и ее мужа на сумму более 100 млн рублей. Также были заблокированы валютные счета общей суммой более нескольких сотен тысяч долларов, 21 объект недвижимости в столице, Подмосковье и Ярославской области, а также два машино-места.