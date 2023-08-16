Реклама
Прямой эфир
Экономика
ЦБ установил курс доллара в размере 96,7 рубля с 17 августа
Общество
Путин и Собянин 17 августа в Москве откроют движение по МЦД-3
Наука и техника
Станция «Луна-25» вышла на орбиту спутника Земли
Общество
Скончался бывший командующий Восточным военным округом генерал Жидко
Происшествия
ФСБ сообщила об уничтожении диверсантов ВСУ в Брянской области
Общество
Синоптик сообщил о завершении купального сезона в Москве в предстоящие выходные
Мир
Совбез Африканского союза выступил против применения силы к мятежникам в Нигере
Армия
В России рассказали о создании сверхзвукового самолета без остекления
Общество
Скончался осужденный на 10 лет колонии генерал ФСО Лопырев
Общество
Глава Дагестана обсудил с Путиным взрыв на АЗС в Махачкале
Авто
Мишустин поручил бизнесу финансировать комплексы АЗС с отелями, кафе и магазинами
Общество
Суд арестовал домогавшегося к девочке мужчину в Ижевске
Общество
Собянин сообщил о тяжелом состоянии шести пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале

Муж Блиновской рассказал о состоянии жены после продления домашнего ареста

Муж Блиновской: жена подавлена после продления домашнего ареста
0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Муж блогера Елены Блиновской Алексей рассказал о состоянии супруги после продления ей домашнего ареста по делу о неуплате налогов. Об этом 16 августа он сообщил журналистам у здания Пресненского суда Москвы, где проходило слушание по делу.

«Мы с ней общаемся, можно общаться, конечно. У нас нормальная семья, продолжает существовать. <...> Она себя чувствует не очень хорошо, она подавлена. <...> Рассказали детям всё как есть, что проходят судебные разбирательства», — сообщил Блиновский.

Он подчеркнул, что ему не запрещают общаться с женой, и отметил, что поддерживает ее и находится рядом.

Блиновский отметил, что к этому моменту счета всех его совместных с женой бизнес-проектов и имущество арестованы. Он подчеркнул, что имеет несколько своих бизнес-проектов, направленных на импортозамещение и продовольственную безопасность, а также социально полезные проекты в области сельского хозяйства, продуктов питания, бытовой техники.

Алексей Блиновский прокомментировал также обвинения тестя в его адрес, которые касаются неуплаты налогов.

«Это было очень эмоциональное решение на фоне тех скоротечных событий, которые произошли. Он вышел из эмоционального равновесия. Сейчас всё в порядке», — сказал Блиновский.

При этом он подчеркнул, что надеется на оправдательный приговор в отношении супруги, а себя считает невиновным.

Весенний марафон: блогера Блиновскую отправили под домашний арест
Следователи считают, что она может уничтожить улики и повлиять на свидетелей

Ранее в этот день Мосгорсуд оставил Блиновскую под домашним арестом, не удовлетворив апелляционную жалобу, которую подавала блогер. Пресненский суд Москвы 21 июля продлил домашний арест Блиновской до 26 октября. Следователь посчитала, что если блогеру изменят меру пресечения, она сможет уничтожить доказательства и угрожать свидетелям по делу.

Блиновскую задержали 27 апреля, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. Блогера подозревают в использовании мошеннических схем с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей. На следующий день, 28 апреля, Пресненский суд Москвы заключил блогера под домашний арест.

В ходе расследования было арестовано около 50 счетов Блиновской и ее мужа на сумму более 100 млн рублей. Также были заблокированы валютные счета общей суммой более нескольких сотен тысяч долларов, 21 объект недвижимости в столице, Подмосковье и Ярославской области, а также два машино-места.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023