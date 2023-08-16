Путин и Собянин 17 августа в Москве откроют движение по МЦД-3

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 17 августа откроют в Москве движение по МЦД-3, который свяжет Зеленоград и Раменское. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин и Сергей Собянин в рамках выставки «Год нового транспортного каркаса» откроют пассажирское движение по МЦД-3», — говорится в анонсе на сайте Кремля.

Они также ознакомятся с планами развития транспортной инфраструктуры Московской области.

Согласно плану-графику развития инфраструктуры Центрального транспортного узла, в этом году планировался запуск двух новых диаметров — МЦД-3 и МЦД-4, а также 14 новых и реконструированных пригородных вокзалов на маршрутах диаметров.

Протяженность МЦД-3 составит 85 км. Он свяжет Ленинградское и Казанское направления МЖД. МЦД-3 будет пролегать в обход Ленинградского и Казанского вокзала, что, по мнению проектировщиков, поможет снизить нагрузку на станцию метрополитена «Комсомольская». На МЦД-3 будут работать 41 станция, 14 из которых будут пересадочными. Предполагается, что запуск этого диаметра повысит транспортную доступность 24 столичных районов и четырех городов Московской области. Планируемый пассажиропоток в сутки сможет достигать около 600 тыс. человек.

Протяженность МЦД-4 составляет 86 км. Он свяжет Горьковское и Киевское направления, и соединит семь железнодорожных вокзалов: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. Всего на маршруте 39 станций, на 18 из которых можно пересесть на метро, МЦК и пригородные направления ж/д.

По предварительным расчетам, только внутри Москвы МЦД-4 будет пользоваться около 30 млн человек в год.