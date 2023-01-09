В Московском регионе откроют МЦД-3 и МЦД-4 в 2023 году

В Московском регионе в 2023 году запустят МЦД-3 и МЦД-4, а также будут завершены реконструкция и строительство 14 пригородных вокзалов. Об этом в понедельник, 9 января, сообщается на сайте столичной мэрии.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, МЦД-3 и МЦД-4 запустят в августе–сентябре текущего года. В результате у пассажиров появится возможность строить новые маршруты. Кроме того, они смогут оплачивать поездки еще на двух транспортных артериях с помощью единой билетной системы московского транспорта, отмечает телеканал «360».

Также запланировано открытие реверсивного движения на участке МЦД-1 — от Савеловской до Белорусской, пишет «Москва 24».

В результате возможность передвигаться на современном транспорте появится более чем у 5 млн жителей столичного региона.

Протяженность МЦД-3 составит 85 км. Он свяжет Ленинградское и Казанское направления МЖД. Там будет действовать 41 станция, 14 из которых будут пересадочными. Запуск этого диаметра повысит транспортную доступность 24 столичных районов и четырех городов Московской области. В сутки пассажиропоток сможет достигать около 600 тыс. человек.

Протяженность МЦД-4 также составит 85 км. Диаметр включит в себя сразу семь московских вокзалов: Белорусский, Савеловский, Рижский, Ленинградский, Казанский, Ярославский и Курский. На нем разместятся 18 пересадочных станций с 35 вариантами пересадок на метро, МЦК и другие диаметры. По предварительным расчетам, только внутри Москвы МЦД-4 будет пользоваться около 30 млн человек в год, пишет РИАМО.

Кроме того, будут запущены транспортно-пересадочные узлы Поклонная, Кутузовская и Тестовская, где будут установлены навесы на всю длину, разноуровневые переходы через железнодорожные пути, кассы, лифты, эскалаторы и турникеты.

Также в 2023 году продолжится работа по модернизации уже работающих МЦД-1 и МЦД-2, отмечает сайт kp.ru.

8 января сообщалось, что реконструкция станции «Лесной городок» будущего МЦД-4 завершена на 85%. Специалисты заканчивают установку навесов на новых платформах и облицовку подземных вестибюлей, ведут работу по электро- и водоснабжению. Кроме того, проводится благоустройство прилегающей территории, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что пассажиры совершили более 319 тыс. поездок в общественном транспорте Москвы в ночь на 7 января. В ночь перед Рождеством столичный транспорт работал по продленному графику. Наибольшей популярностью пользовались метро и МЦК — 228 тыс. поездок, пишет RT.

О планах запустить МЦД-3 и МЦД-4 в 2023 году заявил в конце декабря мэр Москвы Сергей Собянин. План-график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2023 году включает в себя запуск двух новых диаметров, а также 14 новых и реконструированных пригородных вокзалов на маршрутах диаметров, пишет НСН.