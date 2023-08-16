Эксперты составили карту самых жарких мест Калининграда
Жителям Калининграда представили карту самых жарких мест города. Ее составили эксперты Лаборатории городских технологий и пространственного развития МИИГАиК.
Специалисты проанализировали данные, полученные при помощи снимков со спутника и выяснили, что самое жаркое место в городе — это остров Октябрьский. Также на карту попали промышленная зона в Ленинградском районе, стадион «Балтика», ж/д станция «Дзержинская-Новая», гаражный комплекс, ТЦ «МЕГА» и «Гранд», стадион «Пионер» и Порт, уточняет ИА FlashNord.
Ранее, 9 августа, сообщалось, что в Калининграде в Центральном парке признали аварийными сотни деревьев. Всего на территории парка насчитали 280 аварийных деревьев. В июле мэрия разрешила вырубку 66 насаждений, в том числе кленов, лип, ясеней.