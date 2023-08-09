Сотни деревьев в Центральном парке Калининграда признали аварийными
В Калининграде признали аварийными сотни деревьев, растущих в Центральном парке. Об этом городская администрация сообщила в комментариях к одному из постов губернатора региона Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте».
Как уточняет ИА FlashNord, всего на территории парка насчитали 280 аварийных деревьев. В июле мэрия разрешила вырубку 66 насаждений, в том числе кленов, лип, ясеней.
По информации сотрудников дирекции ландшафтных парков, большая часть вырубленных деревьев усохла или находится в ослабленном состоянии. Сейчас дирекция парков занимается замещающими высадками.