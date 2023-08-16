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Автостраховщики назвали регионы с наибольшей долей безаварийных водителей

РСА: Москва, Петербург и Новосибирск вошли в рейтинг городов с наибольшей долей безаварийных водителей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года наибольшее число автовладельцев с максимальной скидкой за безаварийную езду по ОСАГО, которую можно получить, если в течение 10 лет не устраивать ДТП, автостраховщики зафиксировали в таких субъектах, как Москва, где 45% водителей имеют максимальную скидку, Московская область и Санкт-Петербург, где имеют скидку по 41% водителей. Об этом 16 августа сообщил «Известиям» президент РСА Евгений Уфимцев.

Кроме того, президент РСА отметил, что большой процент автомобилистов со скидкой за безаварийную езду проживает в Ленинградской и Новосибирской областях ― 39 и 37% соответственно. По словам Уфимцева, в совокупности в этих пяти субъектах проживает 24% всех автовладельцев России.

Тем временем в список регионов, где наблюдается наименьшее количество автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийное вождение, вошли Чеченская Республика (2,6% автомобилистов имеют максимальную скидку), Республика Дагестан (3,6%), Республика Ингушетия (4,9%), Республика Тыва (5,3%), а также Кабардино-Балкарская Республика и Республика Северная Осетия-Алания ― по 11,2% в каждом регионе соответственно.

По словам Евгения Уфимцева, почти треть всех водителей много лет подряд не попадает в ДТП.

«Показатель доли таких водителей в регионе характеризует ситуацию на дорогах региона в целом. Если доля безаварийных водителей в регионе низка, это означает, что в регионе существует системная проблема либо с подготовкой водителей, либо с дорожными условиями, либо высоки риски мошеннических действий, а значит, для автовладельцев таких регионов ОСАГО стоит дороже», ― резюмировал глава РСА.

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Ранее этим днем стало известно, что Краснодар, Новосибирск и Пермь вошли в список самых застрахованных городов России по каско на поездку сразу после Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным экспертов, Москва и Санкт-Петербург остаются лидерами по автострахованию: в этих субъектах по каско на поездку страхуются 50 674 и 27 643 водителя соответственно.

Тем временем Краснодар, Новосибирск и Пермь несильно отстают от Санкт-Петербурга. Так, в этих городах количество водителей, которые страхуют свои авто на короткое каско, составляет 20 123, 18 984 и 12 535 соответственно.

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